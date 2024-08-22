До річниці радянського вторгнення в Празі підготували "подарунок для Путіна" на 2 млн гривень

У чеській столиці відбулася акція NeverMore 68 зі збором коштів для України.

21 серпня у Празі відбувся культурно-соціальний фестиваль NeverMore 68, присвячений річниці вторгнення військ СРСР та чотирьох держав Варшавського договору до Чехословаччини.

Як пише Укрінформ, цьогорічний захід був зосереджений на ролі жінок в опорі радянській диктатурі. Участь у фестивалі взяли спікерка парламенту Чехії Маркета Пекарова Адамова та міністерка оборони Яна Чернохова.

Важливою місією заходу стало й нагадування про російсько-українську війну. В рамках ініціативи Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна") чехи зібрали понад 1 мільйон крон (близько 2 мільйонів гривень) на придбання 100 дронів для українського війська.