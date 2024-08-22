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Конґрес Українців Канади обурений включенням до Зали слави хокею російського хокеїста Павла Дацюка

Раніше Дацюк підтримав повномасштабну агресію Росії проти України. 

Конґрес Українців Канади обурений включенням до Зали слави хокею російського хокеїста Павла Дацюка
Президент Росії Володимир Путін нагороджує російського хокеїста Павла Дацюка орденом Дружби під час церемонії нагородження в Кре
Фото: EPA/UPG

До Зали слави хокею в Торонто включили російського хокеїста Павла Дацюка, який підтримав повномасштабну агресію Росії проти України. 

Про це повідомив Конґрес Українців Канади (КУК).

“У липні, одразу після появи новини, КУК надіслав звернення до Джеффа Деномма, президента Зали слави хокею, із закликом проаналізувати інцидент і ухвалити відповідне рішення. Втім, у відповідь отримав лист, у якому йшлося, що “вимоги щодо відповідності критеріям та основи для обрання не передбачають питань, пов’язаних із національністю кандидата”, - йдеться у повідомленні.

При цьому КУК у своєму зверненні не зазначав національність Дацюка, а звернув увагу на участь хокеїста в турнірі, “присвяченому пам’яті” двох “ветеранів” війни Росії проти України”.

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Цьогоріч у лютому Дацюк долучився до хокейного турніру в російському місті Новий Уренгой. Захід був присвячений так званим “героям спеціальної воєнної операції”

“Наше питання полягає в тому, чи вважає Зала слави хокею доцільним вшановувати людину, яка демонструє підтримку геноциду, який Росія здійснює проти українського народу?”, – написали в КУК. 

КУК закликав Зал слави хокею надати аргументоване пояснення й додав, що Дацюк може публічно засудити повномасштабну війну Росії проти України.

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