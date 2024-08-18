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Сьогодні відбудеться центральний матч 1-го туру АПЛ "Челсі" - "Манчестер Сіті"

Гра розпочнеться о 18:30 за Києвом.

Сьогодні відбудеться центральний матч 1-го туру АПЛ "Челсі" - "Манчестер Сіті"
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 18 серпня, відбудеться матч 1-го туру Англійської Прем'єр-ліги 2023/24 між командами "Челсі" та "Манчестер Сіті".

Гра відбудеться на стадіоні "Стемфорд Брідж" у Лондоні і розпочнеться о 18:30 за Києвом.

Минулого сезону "Чклсі" разом із українським вінгером Михайлом Мудриком посіли підсумкове 6-те місце у таблиці чемпіонату Англії. А підопічні Жузепа Гвардіоли стали чемпіонами.

Тижнем раніше "Манчестер Сіті" встиг виграти перший трофей ще до старту сезону – Суперкубок Англії 2024.

Що ж до сьогоднішнього матчу, то експерти Favbet вважають фаворитом протистояння "Ман Сіті". Коефіцієнт на їхню перемогу становить 2,05. Успіх лондонців букмекери оцінюють у 8,80. На нічию даються 3,95. 

Найбільше шансів забити в "Манчестер Сіті" мають Ерлінг Холанд (2,00) та Філ Фоден (3,00). У "Челсі" очікують голів від Коула Палмера (3,00) і Крістофера Нкунку (3,30). Непогані аванси відзначитись дають і Михайлу Мудрику (5,00).

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ «БК «ФАВБЕТ» на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433. «Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйся правил (принципів) відповідальної гри».  

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