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​На Паралімпійських іграх у Парижі Україну представлятимуть 140 спортсменів

23% українських учасників будуть дебютантами Паралімпійських ігор. 

​На Паралімпійських іграх у Парижі Україну представлятимуть 140 спортсменів
Кольори Паралімпійських ігор відображаються на Тріумфальній арці в Парижі, Франція, 24 липня 2024 року.
Фото: EPA/UPG

На цьогорічних Паралімпійських іграх у Парижі за Україну виступатимуть 140 спортсменів. З них 96 чоловіків та 44 жінки. XVII Паралімпійські ігри у Парижі пройдуть з 28 серпня до 8 вересня.

Про це передає Укрінформ з посиланням на президента Національного комітету спорту інвалідів України Валерія Сушкевича.

При цьому 23% українських учасників будуть дебютантами Паралімпійських ігор. Українські параатлети представляють 20 регіонів країни та місто Київ.

На Паралімпіаді і Парижі збірна України задіяна у 17-ти з 22-х видів спорту, це рекорд у паралімпійській історії країни. 

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Зокрема, українці виступлять у легкій атлетиці, паверліфтингу, дзюдо, стрільбі з лука, настільному тенісі, фехтуванні на кріслах колісних, кульовій стрільбі, плаванні, академічному веслуванні, велоспорті, голболі, веслуванні на каное, триатлоні, бадмінтоні, тхеквондо, боччі та волейболі сидячи.

На попередній Паралімпіаді, яка проходила у Токіо, взяли участь 142 спортсмени з України, тоді наша збірна посіла 6-те місце у загальнокомандному заліку. Українці вибороли 98 медалей (24 золоті, 47 срібних, 27 бронзових). 

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