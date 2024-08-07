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Організатори Олімпіади змусили українську веслувальницю заліпити частину фрази "I am Ukrainian"

Організатори назвали надпис "політичною рекламою".

Організатори Олімпіади змусили українську веслувальницю заліпити частину фрази "I am Ukrainian"
Анастасія Рибачок під час тренувань.
Фото: facebook.com

Українську веслувальницю Анастасію Рибачок змусили заліпити частину фрази "I am Ukrainian" на каное під час Олімпіади-2024

Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

Анастасія Рибачок на Олімпійських іграх-2024 представлена у двох човнах: у каное-двійці, а також в каное-одиночці. Для виступів в одиночці веслувальниця прибула зі своїм човном, на якому було розміщено напис "I am Ukrainian ("Я — українка").

Проте перед стартом Олімпіади напис на каное зазнав вимушених змін. Його частину веслувальниці довелося вимушено заліпити — усе через позицію Міжнародної федерації каное.

"Організаторам змагань це дуже не сподобалося, вони сказали, що це політична реклама. Але ж це абсурд, з нашої думки. Проте правила є правила. Ми заклеїли борт човна за допомогою наліпки і ляпку поставили, що виходить просто "Ukraine" ("Україна")", — розповів головний тренер збірної України Ігор Нагаєв.

"Всі знають, що відбувається на міжнародних змаганнях з нашими спортсменами. Торік це було вільніше, а у 2022-му виходили на нагородження з гаслами проти війни та насильства", — додав тренер.

Анастасія Рибачок — срібна призерка Олімпійських ігор-2020 у каное-двійці (разом з Людмилою Лузан). В одиночці веслувальниця змагатиметься завдяки тому, що Україна виборола квоту у каное-двійці (кожна спортсменка з екіпажу може взяти участь в одиночці).

Анастасія Рибачок та Людмила Лузан змагатимуться у кваліфікації каное-одиночок у четвер, 8 серпня.

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