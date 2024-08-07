Організатори Олімпіади змусили українську веслувальницю заліпити частину фрази "I am Ukrainian"

Українську веслувальницю Анастасію Рибачок змусили заліпити частину фрази "I am Ukrainian" на каное під час Олімпіади-2024

Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

Анастасія Рибачок на Олімпійських іграх-2024 представлена у двох човнах: у каное-двійці, а також в каное-одиночці. Для виступів в одиночці веслувальниця прибула зі своїм човном, на якому було розміщено напис "I am Ukrainian ("Я — українка").

Проте перед стартом Олімпіади напис на каное зазнав вимушених змін. Його частину веслувальниці довелося вимушено заліпити — усе через позицію Міжнародної федерації каное.

"Організаторам змагань це дуже не сподобалося, вони сказали, що це політична реклама. Але ж це абсурд, з нашої думки. Проте правила є правила. Ми заклеїли борт човна за допомогою наліпки і ляпку поставили, що виходить просто "Ukraine" ("Україна")", — розповів головний тренер збірної України Ігор Нагаєв.

"Всі знають, що відбувається на міжнародних змаганнях з нашими спортсменами. Торік це було вільніше, а у 2022-му виходили на нагородження з гаслами проти війни та насильства", — додав тренер.

Анастасія Рибачок — срібна призерка Олімпійських ігор-2020 у каное-двійці (разом з Людмилою Лузан). В одиночці веслувальниця змагатиметься завдяки тому, що Україна виборола квоту у каное-двійці (кожна спортсменка з екіпажу може взяти участь в одиночці).

Анастасія Рибачок та Людмила Лузан змагатимуться у кваліфікації каное-одиночок у четвер, 8 серпня.