Розклад змагань Олімпіади-2024 на 6 серпня

В одинадцятий змагальний день Олімпіади-2024 українські спортсмени візьмуть участь у шести видах спорту, але у жодному зі змагань не боротимуться за медалі.

Розклад змагань на 6 серпня:

10:30. Веслувальний спринт, байдарки-четвірки 500 м, кваліфікація, чоловіки. Олег Кухарук, Ігор Трунов, Дмитро Даниленко, Іван Семикін

11:00. Кінний спорт, індивідуальний конкур, фінал

11:00. Спортивне скелелазіння, боулдерінг, півфінал, чоловіки. Євгенія Казбекова

12:00. Веслувальний спринт, каное-двійки 500 м, кваліфікація, жінки. Людмила Лузан, Анастасія Рибачок

12:30. Веслувальний спринт, байдарки-двійки 500 м, кваліфікація, чоловіки. Олег Кухарук, Ігор Трунов

12:30. Боротьба, жінки (50 кг), 1/8 фіналу. Оксана Лівач

14:00. Спортивне скелелазіння, швидкість, кваліфікація з посівом, чоловіки. Ярослав Ткач

15:43. Вітрильний спорт, класи ILCA 6 (ж) та ILCA 7 (4), фінали

16:00. Стрибки у воду, вишка, 10 м, жінки, фінал

18:30. Скейтбординг, парк, жінки, фінал

19:55. Боротьба, жінки (50 кг), півфінал. Ймовірно Оксана Лівач

20:30 Боротьба (60/130 кг) чоловікb, (68 кг) у жінок, медальні сутички

20:57. Легка атлетика, метання молота, жінки, фінал

21:10. Велоспорт (трек), командний спринт, чоловіки, фінал

21:15. Легка атлетика, стрибки у довжину, чоловіки, фінал

21:07. Легка атлетика, біг на 400 м з бар’єрами, жінки, півфінал. Анна Рижикова

21:50. Легка атлетика, біг на 1500 м, чоловіки, фінал

22:14. Легка атлетика,біг на 3000 м з перешкодами, жінки, фінал

22:30. Бокс. Чоловіки (71 кг), жінки (50/66 кг), півфінали

22:40. Легка атлетика. Біг на 200 м, жінки, фінал

Нагадаємо, в активі України 7 медалей на Олімпійських іграх: 2 золота, 2 срібла й 3 бронзи.