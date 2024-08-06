Швед Арман Дюплантіс встановив новий світовий рекорд у стрибках із жердиною

Олімпійський чемпіон, володар олімпійського рекорду та світовий рекордсмен - усі ці титули за один паризький вечір присвоїв собі шведський легкоатлет Арман Дюплантіс, якого вболівальники називають прізвиськом "Мондо".

Представник скандинавської країни у секторі для стрибків з жердиною на Олімпіаді-2024 мав лише одного суперника - планку, встановлену на висоті 6 метрів 25 сантиметрів. Усі інші атлети не підібралися до Мондо навіть близько, залишивши його наодинці з двома стрибками на рекорд: спершу олімпійський, а потім і світовий.

Найкраще досягнення в історії Ігор впало легко: 6 метрів 10 сантиметрів Дюплантіс взяв заввиграшки. А от з тими самими заповітними 6,25 вийшло за всіма правилами драматургії. Дві безуспішні спроби, стадіон несамовито кричить під час розбігу на третій, а Мондо злітає так, як не злітав ще жоден спортсмен до нього. Новий світовий рекорд, золота медаль та звання найкращого всіх часів - за Дюплантісом.