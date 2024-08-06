Favbet
Favbet
ГоловнаСпорт

Швед Арман Дюплантіс встановив новий світовий рекорд у стрибках із жердиною

Мондо - абсолютний тріумфатор легкоатлетичного дня на Олімпійський Іграх.

Швед Арман Дюплантіс встановив новий світовий рекорд у стрибках із жердиною
Арман Дюплантіс
Фото: EPA/UPG

Олімпійський чемпіон, володар олімпійського рекорду та світовий рекордсмен - усі ці титули за один паризький вечір присвоїв собі шведський легкоатлет Арман Дюплантіс, якого вболівальники називають прізвиськом "Мондо". 

Представник скандинавської країни у секторі для стрибків з жердиною на Олімпіаді-2024 мав лише одного суперника - планку, встановлену на висоті 6 метрів 25 сантиметрів. Усі інші атлети не підібралися до Мондо навіть близько, залишивши його наодинці з двома стрибками на рекорд: спершу олімпійський, а потім і світовий.

Найкраще досягнення в історії Ігор впало легко: 6 метрів 10 сантиметрів Дюплантіс взяв заввиграшки. А от з тими самими заповітними 6,25 вийшло за всіма правилами драматургії. Дві безуспішні спроби, стадіон несамовито кричить під час розбігу на третій, а Мондо злітає так, як не злітав ще жоден спортсмен до нього. Новий світовий рекорд, золота медаль та звання найкращого всіх часів - за Дюплантісом. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies