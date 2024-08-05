Favbet
Favbet
ГоловнаСпорт

Київське “Динамо” дізналось потенційних суперників у відборі Ліги Чемпіонів

Але спочатку “Динамо” має за підсумками двох матчів пройти “Рейнджерс”.

Київське “Динамо” дізналось потенційних суперників у відборі Ліги Чемпіонів
Київське “Динамо” дізналось потенційних суперників у відборі Ліги Чемпіонів
Фото: УЄФА

Сьогодні, 5 серпня, відбулось жеребкування плей-офф відбору Ліги Чемпіонів УЄФА.

Якщо столичне “Динамо” пройде у третьому кваліфікаційному раунді шотландський “Рейнджерс”, у плей-офф гратиме із переможцем пари “Зальцбург” (Австрія) - “Твенте” (Нідерланди).

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Матчі із “Рейнджерс” відбудуться 6 та 13 серпня.

Якщо “Динамо” пройде до наступного раунду, першу гру українці мають провести на домашній арені удома 20-21 серпня, другу - на виїзді 27-28 серпня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies