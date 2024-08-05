Київське “Динамо” дізналось потенційних суперників у відборі Ліги Чемпіонів

Сьогодні, 5 серпня, відбулось жеребкування плей-офф відбору Ліги Чемпіонів УЄФА.
Якщо столичне “Динамо” пройде у третьому кваліфікаційному раунді шотландський “Рейнджерс”, у плей-офф гратиме із переможцем пари “Зальцбург” (Австрія) - “Твенте” (Нідерланди).
Матчі із “Рейнджерс” відбудуться 6 та 13 серпня.
Якщо “Динамо” пройде до наступного раунду, першу гру українці мають провести на домашній арені удома 20-21 серпня, другу - на виїзді 27-28 серпня.
- 31 липня відбувся другий матч другого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів між “Динамо” (Київ) та “Партизаном”. “Динамо” впевнено перемогло з рахунком 3:0.
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У першому матчі другого кваліфікаційного раунду ЛЧ "Динамо" впевнено перемогло "Партизан" з рахунком 6:2 на формально домашньому полі – гра проходила у польському місті Люблін.