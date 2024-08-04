У матчі 1-го туру чемпіонату України з футболу "Ворскла" зіграє проти "Шахтаря"

Сьогодні, 4 серпня "Ворскла" в матчі першого туру Української прем'єр-ліги сезону 2024/2025 на стадіоні імені Олексія Бутовського в Полтаві прийме донецький "Шахтар".

Початок матчу - о 15:30 за київським часом.

Обслуговувати гру буде арбітр Микола Балакін із Київської області.

Стартові склади команд:

"Ворскла" : Ісенко, Пердута, Чорноморець, Гучек, Павлюк, Нестеренко, Кане, Хрипчук, Челядін, Ковталюк, Шкріель

: Ісенко, Пердута, Чорноморець, Гучек, Павлюк, Нестеренко, Кане, Хрипчук, Челядін, Ковталюк, Шкріель "Шахтар": Різник, Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Конопля, Бондаренко, Судаков, Марлон, Кевін, Зубков, Траоре

У минулому сезоні "Ворскла" з "Шахтарем" зустрічалася тричі. У чемпіонаті України команди обмінялися виїзними перемогами, а у фіналі національного Кубка - мінімально перемогли "гірники" з рахунком 1:0.

За загальну історію протистояння - 48 разів - перемога залишалася за донеччанами, 7 разів - за полтавцями, і 12 матчів було зіграно внічию.

Що ж до прогнозів на цей матч, то експерти Favbet вважають фаворитом ФК "Шахтар". На перемогу "гірників" в основний час пропонується коефіцієнт 1,79, на перемогу "Ворскли" - 7,80, на нічию - 2.59.