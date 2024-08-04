Розклад змагань Олімпіади-2024 на 4 серпня

Ярослава Магучіх під час кваліфікаційних змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді у Парижі.

Сьогодні, 4 серпня, члени збірної України зможуть завоювати олімпійські медалі на Іграх-2024 у чотирьох видах спорту. Зокрема, Юлія Бірюкова візьме участь у шосейній велогонці, гімнасти Ігор Радівілов та Назар Чепурний змагатимуться в опорному стрибку, Михайло Кохан випробує свої сили у метанні молота, а Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко виступатимуть у фіналі стрибків у висоту.

Розклад змагань на 4 серпня:

10:00. Стрільба, швидкісний пістолет, 10 метрів. Максим Городинець та Павло Коростильов

10:00. Гольф, індивідуальний залік, чоловіки

10:30. Стрільба, скіт, жінки, кваліфікація. Ірина Маловічко

11:00. Кінний спорт, індивідуальна виїздка, вільний стиль

12:45. Метання молота, жінки, кваліфікація. Ірина Климець

13:00. Теніс, парний розряд, жінки, фінал

13:35. Біг на 400 метрів з бар’єрами, перший раунд. Анна Рижикова (забіг 3) та Вікторія Ткачук (забіг 5)

15:00. Велоспорт, групова гонка, жінки. Юлія Бірюкова

15:00. Теніс, одиночний розряд, чоловіки, фінал

15:33. Стрільба з лука, індивідуальні змагання, чоловіки

16:00. Бадмінтон, парний розряд, чоловіки

16:30. Стрільба, скіт, жінки, фінал

17:24. Спортивна гімнастика, опорний стрибок, чоловіки. Назар Чепурний та Ігор Радівілов

17:45. Веслування, байдарковий крос, попередні запливи. Вікторія Ус

18:22. Бокс, півфінал, чоловіки. Олександр Хижняк

19:30. Плавання, фінали

20:55. Легка атлетика, стрибки у висоту, жінки. Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко

21:30. Легка атлетика, метання молота, чоловіки. Михайло Кохан

22:50. Легка атлетика, біг на 100 метрів, чоловіки

Нагадаємо, Україна посідає 28 місце у медальному заліку Олімпійських ігор-2024. В активі національної команди золота, срібна й бронзова медалі.