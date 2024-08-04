Підсумки 8 змагального дня Олімпіади-2024: золото фехтувальниць, провал Бех-Романчук та виступ гімнастів

У восьмий змагальний день Олімпійських ігор у Парижі українці боролися за олімпійські медалі у фехтуванні, легкій атлетиці та спортивній гімнастиці.

Фото: EPA/UPG Збірна України з фехтування на шаблі.

У жіночому командному фехтуванні на шаблі українська збірна перемогла у чвертьфіналі змагань команду Італії – 45:37. У наступній стадії змагань Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова здолали суперниць з Японії – 45:32. У головному бою змагального дня українкам протистояла Південна Корея. Поєдинок видався складним та конкурентним, але долю золотої медалі вирішила Ольга Харлан. В останній сутичці лідерка збірної відіграла відставання «-3» та привела свою команду до перемоги – 45:42. Фехтувальниці здобули перше золото у командній шаблі за 16 (!) років та перше – для України на Іграх у Парижі. Таким чином Ольга Харлан стала найтитулованішою олімпійською спортсменкою в історії нашої держави.

Фото: EPA/UPG Марина Бех-Романчук.

Марина Бех-Романчук тим часом виступала у фіналі змагань з потрійного стрибка. За правилами цього виду спорту легкоатлетки виконують по три спроби, а потім за найкращим стрибком формують вісімку найсильніших. Українка зробила заступ у перших двох спробах, а третій чистий стрибок не дозволив їй увійти до когорти кращих. Як наслідок, 11 місце у фіналі змагань.

Фото: EPA/UPG Український гімнаст Олег Верняєв.

Медальні надії були на українських гімнастів. У восьмий змагальний день Ілля Ковтун виступав у вільних вправах, а Олег Верняєв – у вправах на коневі. У підсумку Ілля посів четверту сходинку (знову), а Верняєв – п’яту. Вони ще матимуть шанс завоювати медаль у вправах на поперечних брусах.

Загалом золота медаль фехтувальниць значно покращила становище України у медальному заліку, дозволивши їй піднятися на 12 позицій у таблиці.

Десятка кращих:

1. Китай – 37 (16 золотих + 12 срібних + 9 бронзових медалей)

2. США – 61 (12 + 24 + 23)

3. Франція – 41 (12 + 14 + 15)

4. Австралія – 27 (12 + 8 + 7)

5. Велика Британія – 33 (10 + 10 + 13)

6. Республіка Корея – 21 (9 + 7 + 5)

7. Японія – 22 (8 + 5 + 9)

8. Італія – 19 (6 + 8 + 5)

9. Нідерланди — 14 (6 + 4 + 4)

10. Канада – 15 (4 + 4 + 7)

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28. Україна – 3 (1 + 1 + 1)

Нагадаємо, Україна має у скарбничці три медалі на Олімпійських іграх-2024: бронзу Ольги Харлан в індивідуальному фехтуванні, срібло Сергія Куліша в стрільбі та золото національної команди у фехтуванні на шаблі.