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Хижняк переміг у напруженому поєдинку та вийшов до фіналу Олімпійських ігор-2024

Українець вдруге у кар’єрі змагатиметься за золоту медаль Олімпіади.

Хижняк переміг у напруженому поєдинку та вийшов до фіналу Олімпійських ігор-2024
Олександр Хижняк.
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 4 серпня, Олександр Хижняк переміг кубинця Арлена Лопеса у півфіналі змагань з боксу (80 кг) на Олімпійських іграх у Парижі.

Про це повідомило Суспільне спорт.

Українець переміг кубинського боксера за очками роздільним рішенням суддів. Перший раунд віддали Лопесу (1:4), другий – Хижняку (3:2). За підсумками третьої трихвилинки Олександр пройшов до фіналу, перемігши дворазового олімпійського чемпіона.

У фіналі Олімпійських ігор Хижняк зустрінеться з казахом Нурбеком Оралбаєм. Поєдинок заплановано на 7 серпня.

Нагадаємо, на Іграх у Токіо Олександр Хижняк поступився у фіналі бразильцю Еберту Соузі нокаутом та здобув срібну медаль. 

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