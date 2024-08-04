Хижняк переміг у напруженому поєдинку та вийшов до фіналу Олімпійських ігор-2024

Українець вдруге у кар’єрі змагатиметься за золоту медаль Олімпіади.

Сьогодні, 4 серпня, Олександр Хижняк переміг кубинця Арлена Лопеса у півфіналі змагань з боксу (80 кг) на Олімпійських іграх у Парижі.

Про це повідомило Суспільне спорт.

Українець переміг кубинського боксера за очками роздільним рішенням суддів. Перший раунд віддали Лопесу (1:4), другий – Хижняку (3:2). За підсумками третьої трихвилинки Олександр пройшов до фіналу, перемігши дворазового олімпійського чемпіона.

У фіналі Олімпійських ігор Хижняк зустрінеться з казахом Нурбеком Оралбаєм. Поєдинок заплановано на 7 серпня.

Нагадаємо, на Іграх у Токіо Олександр Хижняк поступився у фіналі бразильцю Еберту Соузі нокаутом та здобув срібну медаль.