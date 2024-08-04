Легкоатлетка Рижикова: "У втішних забігах потрібно ризикувати, адже втрачати уже нічого"

Українська легкоатлетка Ганна Рижикова розповіла LB.ua, чому не змогла пройти до фіналу напряму та посіла четверту сходинку у кваліфікаційному забігу на 400 метрів з бар'єрами на Олімпійських іграх.

"Трішки не вистачило сил. Сподіваюся, що пропрацюю дрібниці й продемонструю кращий результат. Мені потрібно зробити менше кроків, упевненіше бігти. У втішних забігах ризикувати, адже втрачати нічого уже. Зі здоров'ям усе добре: у мене був час відновитися й повернути впевненість. Я готувалася до Ігор, працювала. Моя команда зробила все можливе, щоб я приїхала на Олімпіаду у найкращій формі", – сказала Рижикова.

За її словами, змагатися у Парижі приємно, адже під час забігів уболівальники підтримують спортсменів.

"Дуже круто бігти з глядачами, адже тебе підтримують, а це додає сил. Найкраща атмосфера була у Лондоні, але тут не гірше. Сподіваюся, що на фіналі буде ще краще. Сьогодні у фіналі змагатимуться наші атлети, тому я вірю, що вболівальники підтримуватимуть їх", – пояснила легкоатлетка.

Нагадаємо, українські легкоатлетки Рижикова та Вікторія Ткачук не змогли напряму кваліфікуватися до фіналу змагань з бігу на 400 метрів з бар'єрами. Українки мають шанс потрапити до основної частини турніру через втішні забіги, які пройдуть у понеділок, 5 серпня.