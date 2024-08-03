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Перше золото на Олімпіаді-2024: збірна України перемогла у фіналі командного фехтування на шаблі

Ольга Харлан здобула рекордну в історії України шосту медаль Олімпійських ігор.

Збірна України з фехтування радіє перемозі у фіналі Олімпіади-2024.
Фото: EPA/UPG
Збірна України з фехтування радіє перемозі у фіналі Олімпіади-2024.

Збірна України з фехтування виграла перше золото нашої команди на Олімпійських іграх у Парижі-2024.

Про це повідомило Суспільне спорт.

У фінальному протистоянні Україна виявилася сильнішою за команду Південної Кореї – 45:42.

Ольга Харлан (праворуч) у фіналі змагань з командного фехтування на Олімпіаді-2024.
Фото: EPA/UPG
Ольга Харлан (праворуч) у фіналі змагань з командного фехтування на Олімпіаді-2024.

Фінальний поєдинок у жіночому командному фехтуванні на шаблі на Олімпіаді-2024.
Фото: EPA/UPG
Фінальний поєдинок у жіночому командному фехтуванні на шаблі на Олімпіаді-2024.

На старті сутички Ольга Харлан перемогла у своєму двобої. Після цього південнокорейські фехтувальниці відігралися й вийшли вперед. Потім Ольга знову відіграла відставання. Наступні сутички проходили без явної переваги однієї з команд. У фінальній частині протистояння Україна поступалася. На фінальний бій вийшла Ольга Харлан і забезпечила національній збірній перемогу!

Ольга Харлан змагається у фіналі командного фехтування на шаблі на Олімпіаді.
Фото: EPA/UPG
Ольга Харлан змагається у фіналі командного фехтування на шаблі на Олімпіаді.

Ольга Харлан під час фінальної сутички у командному фехтуванні на шаблі на Олімпіаді-2024.
Фото: EPA/UPG
Ольга Харлан під час фінальної сутички у командному фехтуванні на шаблі на Олімпіаді-2024.

Україна завоювала друге золото у жіночому командному фехтуванні на шаблі в історії. Уперше українки перемогли у цій дисципліні на Іграх у Пекіні-2008. 

Лідерка збірної України Ольга Харлан записала до свого активу рекордну шосту медаль Олімпіади випередивши плавчиню Яну Клочкову. У доробку української фехтувальниці 2 золота, 1 срібло та дві бронзи.

Ольга Харлан з прапором України після перемоги у фіналі Олімпіади-2024.
Фото: EPA/UPG
Ольга Харлан з прапором України після перемоги у фіналі Олімпіади-2024.

Збірна України з фехтування після перемоги у фіналі.
Фото: EPA/UPG
Збірна України з фехтування після перемоги у фіналі.

Ольга Харлан після перемоги у фіналі Олімпійських ігор-2024.
Фото: EPA/UPG
Ольга Харлан після перемоги у фіналі Олімпійських ігор-2024.

Станом на зараз Україна на Олімпіаді в Парижі здобула 3 медалі: золото у командному фехтуванні, срібло Сергія Куліша у стрільбі та бронзу Ольги Харлан в індивідуальному фехтуванні на шаблі. 

Нагадаємо, Олімпіада в Парижі триватиме до 11 серпня.

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