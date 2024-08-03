У Франції розслідують погрози організаторам церемонії відкриття Олімпіади

У Франції розслідують погрози вбивством художньому керівнику церемонії відкриття Олімпіади у Парижі Томасу Жоллі. Раніше він подав скаргу на своїх кривдників.

Про це пише Politico.

За кілька днів після церемонії відкриття Олімпіади Жоллі зазнав значних переслідувань через постановку під назвою "Свято", у якій група танцюристів і драг-виконавців зімітувала сцену, яка, на думку багатьох, схожа на "Таємну вечерю" Леонардо да Вінчі.

Це викликало обурення з боку різних християнських груп, які звинуватили Жоллі в глузуванні з християнства.

Прокуратура Парижа заявила, що проаналізувала повідомлення, надіслані Жоллі, і передала справу до органу, відповідального за розслідування злочинів на ґрунті ненависті.

Зокрема, виявили "факти, які, ймовірно, можуть бути охарактеризовані як образи, посилені дискримінацією, погрозами смерті та публічними провокаціями з метою умисного заподіяння шкоди чиємусь життю або фізичній недоторканості".

Мер Парижа Анн Ідальго заявила про "непохитну підтримку" Жоллі.

Раніше Жоллі пояснив, що "Таємна вечеря" не була джерелом натхнення для скандальної сцени. Вона мала нагадувати язичницьке свято, "пов’язане з богами Олімпу", і не мала на меті образити християнство.