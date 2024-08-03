Президент В'єтнаму очолив компартію країни

Лем сказав, що він прийшов на посаду через «термінову потребу забезпечити керівництво партією».

Обраний у травні новий президент В’єтнаму То Лам очолив комуністичну партію країни після того, як 19 липня помер його попередник.

Про це пише АР.

Лам буде генеральним секретарем Комуністичної партії В'єтнаму, найпотужнішої політичної ролі в країні. Поки незрозуміло, чи залишиться Лам на посаді президента.

Попередній генеральний секретар, Нгуєн Фу Чонг був головою партії від 2011 року.

У своїй першій промові на посаді голови комуністичної партії Лем сказав, що він прийшов на посаду через «термінову потребу забезпечити керівництво партією».

Лам понад чотири десятиліття працював у Міністерстві громадської безпеки, перш ніж стати міністром у 2016 році.

То Лам є прихильником тривалої кампанії партії з боротьби з корупцією. У її межах викрили двох президентів, двох заступників прем'єр-міністра, голову парламенту, безліч інших урядовців та бізнесменів.