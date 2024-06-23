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Дипломат США зустрівся з міністром закордонних справ В’єтнаму після візиту Путіна

Сторони обговорили розвиток свого стратегічного партнерства.

Дипломат США зустрівся з міністром закордонних справ В’єтнаму після візиту Путіна
Міністр закордонних справ В’єтнаму Буй Тхань Сон
Фото: asiahouse.org

США та В’єтнам обговорили шляхи розвитку свого стратегічного партнерства під час зустрічі, що відбулася після візиту до азійського країни президента Росії Володимира Путіна.

Про це пише Bloomberg.

Помічник держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихого океану Даніель Крітенбрінк зустрівся з міністром закордонних справ В’єтнаму Буй Тхань Соном 21 червня.

Представник Вашингтону підтвердив відданість Штатів підтримці сильного та процвітаючого В'єтнаму. Крітенбрінк також наголосив, що США вітають і цінують все важливішу роль В'єтнаму на багатосторонніх і регіональних форумах.

Зі свого боку в'єтнамський міністр сказав, що Сполучені Штати завжди були стратегічно важливим партнером, і додав, що країна готова працювати разом для просування всебічного стратегічного партнерства.

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Раніше США розкритикували візит до В’єтнаму російського лідера Володимира Путіна, який відвідав країну одразу після Північної Кореї, де Кім Чен Ин пообіцяв “безумовно підтримувати” Росію у її вторгненні в Україну.

Укрінформ зазначає, що Путін під час свого візиту до В’єтнаму року підписав щонайменше десять угод з президентом То Ламом та запропонував постачати до азійської країни викопне паливо, зокрема природний газ. Крім того, сторони також погодилися продовжувати співпрацю в освіті, науці та технологіях, розвідці нафти та газу та чистій енергії.

США та В’єтнам у вересні підвищили відносини до всебічного стратегічного партнерства ‒ найвищого рівня дипломатичних відносин.

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