США заявили про знищення трьох кораблів єменських хуситів у Червоному морі

Також у США спростували інформацію щодо ураження хуситами авіаносця Dwight D. Eisenhower.

Сполучені Штати за добу знищили три судна хуситів без екіпажу в Червоному морі.

Про це повідомляє Центральне командування США у мережі X.

"Було визначено, що ці системи становлять безпосередню загрозу для сил США, коаліції та торгових суден у регіоні. Цю дію вжили, аби захистити свободу судноплавства та зробити міжнародні води безпечнішими",— ідеться у повідомленні.

Напередодні єменські хусити запустили три протикорабельні балістичні ракети по Аденській затоці. Постраждалих або значних ушкоджень для кораблів США, коаліції, або торгових суден, не було.

Також у командуванні спростували інформацію щодо ураження хуситами авіаносця Dwight D. Eisenhower.

"Останні заяви про успішну атаку хуситів на авіаносець Dwight D. Eisenhower (CVN-69) є категоричною неправдою", — зазначили там.