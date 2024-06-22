У Латвії розпочали кримінальне переслідування ексєвродепутата, який втік у РФ

Політик прославляв і виправдовував військові злочини, скоєні країною-агресором в Україні.

У Латвії прокуратура розпочала кримінальне переслідування колишнього депутата Європарламенту від Латвії Андрія Мамикіна, який втік до Росії.

Як пише Delfi, політик прославляв і виправдовував військові злочини, скоєні Росією в Україні.

Мамикіна викликали до прокуратури для висунення звинувачень, водночас поки невідомо, чи його вже оголошено у розшук, чи це станеться пізніше.

Кримінальний процес щодо Мамикіна Служба державної безпеки (СДБ) порушила ще 29 вересня 2023 року згідно зі статтею 74.1 Кримінального закону, оцінивши висловлювання в ефірі кількох лояльних до Кремля російських телеканалів, а також у соціальних мережах.

Видання зазначає, що у програмі "Вечір з Володимиром Соловйовим" російського телеканалу "Росія 1" 21 вересня минулого року він висловився, що Росія "в Україні робить велику та священну справу".

Найсуворіше покарання цей злочин - позбавлення волі терміном до п'яти років.

Хто такий Андрій Мамикін