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У Латвії розпочали кримінальне переслідування ексєвродепутата, який втік у РФ

Політик прославляв і виправдовував військові злочини, скоєні країною-агресором в Україні.

У Латвії розпочали кримінальне переслідування ексєвродепутата, який втік у РФ
Андрій Мамикін
Фото: Delfi

У Латвії прокуратура розпочала кримінальне переслідування колишнього депутата Європарламенту від Латвії Андрія Мамикіна, який втік до Росії. 

Як пише Delfi, політик прославляв і виправдовував військові злочини, скоєні Росією в Україні.

Мамикіна викликали до прокуратури для висунення звинувачень, водночас поки невідомо, чи його вже оголошено у розшук, чи це станеться пізніше.

Кримінальний процес щодо Мамикіна Служба державної безпеки (СДБ) порушила ще 29 вересня 2023 року згідно зі статтею 74.1 Кримінального закону, оцінивши висловлювання в ефірі кількох лояльних до Кремля російських телеканалів, а також у соціальних мережах. 

Видання зазначає, що у програмі "Вечір з Володимиром Соловйовим" російського телеканалу "Росія 1" 21 вересня минулого року він висловився, що Росія "в Україні робить велику та священну справу".

Найсуворіше покарання цей злочин - позбавлення волі терміном до п'яти років.

Хто такий Андрій Мамикін

  • Андрій Мамикін народився 1976 року. До 2014 року – відомий журналіст і телеведучий. У 2014 році обрався до Європарламенту за списком "Злагоди", проте невдовзі вже в Брюсселі розірвав відносини з партією. 
  • У 2019 році балотувався вже за списком Радянського союзу Латвії, але обраний не був, не зумівши обійти за голосами Тетяну Жданок. До слова, проти неї Європарламент запровадив санкції через підозри у співпраці із ФСБ.
  • У середині вересня 2023 року стало відомо, що Андрій Мамикін переїхав жити до Росії. У тому числі він обґрунтував своє рішення: "щоб його синам не довелося брати участь у гей-парадах". 
  • В інтерв'ю кремлівським пропагандистам він називає вторгнення Росії в Україну термінами, що використовуються в Росії, тобто спецоперацією, і висловлює впевненість, що в Латвії буде відновлено пам'ятники, встановлені свого часу радянською владою.
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