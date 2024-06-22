У Латвії розпочали кримінальне переслідування ексєвродепутата, який втік у РФ

У Латвії прокуратура розпочала кримінальне переслідування колишнього депутата Європарламенту від Латвії Андрія Мамикіна, який втік до Росії.
Як пише Delfi, політик прославляв і виправдовував військові злочини, скоєні Росією в Україні.
Мамикіна викликали до прокуратури для висунення звинувачень, водночас поки невідомо, чи його вже оголошено у розшук, чи це станеться пізніше.
Кримінальний процес щодо Мамикіна Служба державної безпеки (СДБ) порушила ще 29 вересня 2023 року згідно зі статтею 74.1 Кримінального закону, оцінивши висловлювання в ефірі кількох лояльних до Кремля російських телеканалів, а також у соціальних мережах.
Видання зазначає, що у програмі "Вечір з Володимиром Соловйовим" російського телеканалу "Росія 1" 21 вересня минулого року він висловився, що Росія "в Україні робить велику та священну справу".
Найсуворіше покарання цей злочин - позбавлення волі терміном до п'яти років.
Хто такий Андрій Мамикін
- Андрій Мамикін народився 1976 року. До 2014 року – відомий журналіст і телеведучий. У 2014 році обрався до Європарламенту за списком "Злагоди", проте невдовзі вже в Брюсселі розірвав відносини з партією.
- У 2019 році балотувався вже за списком Радянського союзу Латвії, але обраний не був, не зумівши обійти за голосами Тетяну Жданок. До слова, проти неї Європарламент запровадив санкції через підозри у співпраці із ФСБ.
- У середині вересня 2023 року стало відомо, що Андрій Мамикін переїхав жити до Росії. У тому числі він обґрунтував своє рішення: "щоб його синам не довелося брати участь у гей-парадах".
- В інтерв'ю кремлівським пропагандистам він називає вторгнення Росії в Україну термінами, що використовуються в Росії, тобто спецоперацією, і висловлює впевненість, що в Латвії буде відновлено пам'ятники, встановлені свого часу радянською владою.