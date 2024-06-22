У Штатах закривають російський візовий центр

У Сполучених Штатах Америки закривають два відділення російського візового центру та позбавляють російських дипломатів податкових привілеїв.
Про це пише Радіо Свобода.
Зазначається, що йдеться про відділення у Вашингтоні та Нью-Йорку.
Влада США ніяк не прокоментувала своє рішення.
Американська адміністрація свого рішення ніяк не пояснила.
- 21 червня у Сенаті США представили двопартійний законопроєкт про визнання Росії державою-спонсором тероризму.
- Також у адміністрації президента Джо Байдена планують заборонити продаж на території країни будь-яких програм розробки компанії "Касперський".
- У червні США запровадили нові санкції проти Росії. У список внесли понад 300 осіб і фірм.