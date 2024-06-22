У Штатах закривають російський візовий центр

У Сполучених Штатах Америки закривають два відділення російського візового центру та позбавляють російських дипломатів податкових привілеїв.

Про це пише Радіо Свобода.

Зазначається, що йдеться про відділення у Вашингтоні та Нью-Йорку.

Влада США ніяк не прокоментувала своє рішення.

Американська адміністрація свого рішення ніяк не пояснила.