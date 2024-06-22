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У Штатах закривають російський візовий центр

Російські дипломати втратять податкові привілеї.

У Штатах закривають російський візовий центр
Прапор США
Фото: Reuters

У Сполучених Штатах Америки закривають два відділення російського візового центру та позбавляють російських дипломатів податкових привілеїв.

Про це пише Радіо Свобода

Зазначається, що йдеться про відділення  у Вашингтоні та Нью-Йорку. 

Влада США ніяк не прокоментувала своє рішення.

Американська адміністрація свого рішення ніяк не пояснила.

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