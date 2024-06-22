Мер Барселони заборонить власникам житла здавати його туристам

Політик вважає, що його ідея "рівноцінна побудові 10 тисяч нових квартир".

Соціаліст Хауме Коллбоні, який обіймає посаду мера іспанської Барселони, анонсував радикальне вирішення проблеми доступності житла у столиці Каталонії. Очільник міста відмовиться продовжувати понад 10 тисяч ліцензій на короткострокові послуги оренди.

За повідомленням BBC, це означатиме, що після 2028 року власники квартир не зможуть легально подобово здавати їх туристам. Житло можна буде винаймати лише місцевим громадянам.

Коллбоні вважає, що його ідея фактично "рівноцінна побудові 10 тисяч нових квартир". Барселона потерпає від низьких темпів зведення нового житла. Ринок оренди не вирішує проблему через зростання цін на 70% за останнє десятиліття та орієнтацію на туристів.

Опоненти мера з правих політичних сил розкритикували ідею, звинувативши Коллбоні у нехтуванні правом громадян розпоряджатися своєю власністю. Натомість деякі ліворадикальні члени місцевого парламенту вимагають не чекати до 2028 року і анулювати ліцензії вже зараз.