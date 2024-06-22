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Власники TikTok звинуватили уряд США у відмові від діалогу у 2022 році

Китайська компанія запевняє, що була готова дати Білому дому "рубильник" від мережі в разі порушення угоди.

Власники TikTok звинуватили уряд США у відмові від діалогу у 2022 році
Фото: EPA/UPG

Корпорація ByteDance, якій належить сервіс коротких відео TikTok, зробила резонансну заяву в рамках судової справи щодо скасування закону США про примусовий продаж або заборону мережі.

За повідомленням BBC, китайська компанія стверджує, що до 2022 року вела перемовини з урядом Сполучених Штатів на тему гарантій безпеки особистих даних користувачів. Власники TikTok нібито були готові йти на досить радикальні поступки, щоб американська влада не розглядала сценарій примусових заходів.

Йдеться про надання уряду, як назвали це у ByteDance, умовного "рубильника", який у Білому домі могли б активувати в будь-який момент для повного відключення регіону США від TikTok. Проте лише в тому випадку, якщо б китайці порушили зафіксовані в мирній угоді правила та принципи щодо захисту даних. 

ByteDance переконують, що перемовини зірвалися за ініціативи уряду, а чиновники відмовилися від пропозиції адміністрації сервісу відвідати їхній центр безпеки даних, розташований у Меріленді.

Китайці сподіваються завдяки цій історії переконати суд у тому, що заборона TikTok окремим законом, ухваленим Конгресом, не була потрібною і не відповідає принципам свободи слова. Розгляд справи заплановано на вересень, а термін ультиматуму, за яким мережа має бути продана іншому власнику, спливає у січні 2025 року.  

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