У Сенаті США представили двопартійний законопроєкт про визнання Росії державою-спонсором тероризму

Законопроєкт передбачає санкції для країн, які співпрацюють з Росією, розширення товарів заборонених для експорту у РФ та значне обмеженням суверенітету Москви у позиції американських судів.

Сенатори США Ліндсі Грем і Річард Блюменталь представили двопартійний законопроєкт про визнання Росії державою-спонсором тероризму, пише Голос Америки.

Зараз державами-спонсорами тероризму, згідно з американським законодавством, вважаються Куба, Іран, Північна Корея і Сирія. Уряди цих країн неодноразово надавали підтримку актам міжнародного тероризму.

“Я з нетерпінням чекаю на голосування щодо нашого законопроєкту про визнання Росії державою-спонсором тероризму відповідно до американського законодавства з кількох причин. Насамперед це визнання значно збільшить доступні для США інструменти для покарання Путіна за його варварську поведінку в Україні та його деструктивні дії у всій Африці та у світі загалом. Путінська Росія є державою-спонсором тероризму, і давно настав час офіційно визнати це відповідно до законодавства”, ‒ йдеться в заяві республіканця Грема.

Демократ Блюменталь заявив, що Росія заслужила своє місце в клубі вигнанців – держав-спонсорів тероризму, розв'язавши “жорстоку кампанію насильства та агресії” в Україні та вчиняючи “незліченні звірства та злочини проти людяності, сіючи жах та смерть серед тисяч невинних мирних мешканців”.

За його словами, визнання Росії державою-спонсором тероризму дозволить США агресивніше боротися з жорстокістю Путіна, а також із загрозою, яку він становить свободі та демократії.

Голос Америки додає, що законопроєкт про визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму матиме вторинні ефекти, включно зі санкціями для країн, які співпрацюють з Росією, розширенням переліку товарів подвійного призначення, експорт яких до Росії заборонять та значним обмеженням суверенітету РФ у позиції американських судів. Це відкриє можливість подання позовів та інших цивільних претензій від жертв тероризму, який спонсорує Москва.