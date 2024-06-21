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У Сенаті США представили двопартійний законопроєкт про визнання Росії державою-спонсором тероризму

Законопроєкт передбачає санкції для країн, які співпрацюють з Росією, розширення товарів заборонених для експорту у РФ та значне обмеженням суверенітету Москви у позиції американських судів.

У Сенаті США представили двопартійний законопроєкт про визнання Росії державою-спонсором тероризму
Фото: EPA/UPG

Сенатори США Ліндсі Грем і Річард Блюменталь представили двопартійний законопроєкт про визнання Росії державою-спонсором тероризму, пише Голос Америки

Зараз державами-спонсорами тероризму, згідно з американським законодавством, вважаються Куба, Іран, Північна Корея і Сирія. Уряди цих країн неодноразово надавали підтримку актам міжнародного тероризму.

“Я з нетерпінням чекаю на голосування щодо нашого законопроєкту про визнання Росії державою-спонсором тероризму відповідно до американського законодавства з кількох причин. Насамперед це визнання значно збільшить доступні для США інструменти для покарання Путіна за його варварську поведінку в Україні та його деструктивні дії у всій Африці та у світі загалом. Путінська Росія є державою-спонсором тероризму, і давно настав час офіційно визнати це відповідно до законодавства”, ‒ йдеться в заяві республіканця Грема.

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Демократ Блюменталь заявив, що Росія заслужила своє місце в клубі вигнанців – держав-спонсорів тероризму, розв'язавши “жорстоку кампанію насильства та агресії” в Україні та вчиняючи “незліченні звірства та злочини проти людяності, сіючи жах та смерть серед тисяч невинних мирних мешканців”.

За його словами, визнання Росії державою-спонсором тероризму дозволить США агресивніше боротися з жорстокістю Путіна, а також із загрозою, яку він становить свободі та демократії.

Голос Америки додає, що законопроєкт про визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму матиме вторинні ефекти, включно зі санкціями для країн, які співпрацюють з Росією, розширенням переліку товарів подвійного призначення, експорт яких до Росії заборонять та значним обмеженням суверенітету РФ у позиції американських судів. Це відкриє можливість подання позовів та інших цивільних претензій від жертв тероризму, який спонсорує Москва.

  • Сенатор Грем у березні під час зустрічі зі журналістами у Києві заявив, що звернеться до президента Джо Байдена, щоб Росію визнали державою-спонсором тероризму.
  • Торік Ліндсі Грем виступав за надання Україні далекобійних ракет та касетних боєприпасів. Він вважає, що ATACMS та касетні боєприпаси зможуть зробити успіх України на фронті більшим, а також врятувати життя українців та прискорить виведення російських військ. 
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