Галущенко запевняє, що наразі немає планів щодо нового підвищення тарифів на електрику

Міністр енергетики спростував інформацію, що нещодавнє підвищення тарифів на світло було лише першим етапом.

Міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону заявив, що в Україні наразі мова не йде про підвищення тарифів на електрику, передає Укрінформ.

Так міністр відповів на питання щодо даних від блогерів про те, що нібито підвищення, яке відбулося в кінці травня, це лише перший етап, і що наступним етапом є ціна 8 грн.

«Це неправда. Будь-яке рішення про тариф приймається рішенням уряду, і воно має термін дії. Зараз, якщо ви подивитеся на це рішення, то воно було прийнято на рік. Коли буде підвищення? Через рік? Давайте доживемо до наступного місяця, потім проживемо зиму, наприклад», – сказав він.

За словами Галущенка, наразі дуже важливо розуміти, що йде війна, енергетика наразі є другою ціллю після ЗСУ.

«Краще б ці блогери допомогли щось відновити, взяли б у руки якусь лопату і зробили б якусь корисну роботу. Якщо вони не йдуть воювати у армію і не допомагають безпосередньо ЗСУ», – зазначив міністр.

Відповідаючи на питання, очільник Міненерго висловив думку, що в ситуації війни взагалі непрофесійно давати якісь прогнози на рік.

«Слава Богу, що ми по року розуміємо (які є плани, – ред.). Енергетика постійно під ударом, навіть якщо ми це щоденно не комунікуємо. Казати, що буде через рік – мені здається, що це нечесно», – вважає він.

Відповідаючи на питання щодо того, що уряд підвищив тарифи для населення більш ніж на 60% і щодо даних від експертів про те, що 85% цих коштів іде Енергоатому, решта — Укргідроенерго, Галущенко констатував, що насправді це намагання маніпулювати (даними — ред.), за його словами, як завжди це, на жаль, робилося.

«Ми маємо досвід підвищення минулого року, і теж такі маніпулювання відбувалися. Подивіться на прізвища експертів, на їхні прогнози минулого року – і побачите, що вони жодним чином не справдилися. Насправді підняття тарифів зменшує послугу для цих компаній», – пояснив міністр.

За його словами, зменшення послуги дає можливість зробити кілька речей, зокрема, стабілізувати ринок.

«По-друге – якщо ви подивитеся, як розподіляється навантаження, за рахунок зменшення послуги... У нас, на жаль, дуже суттєвих ударів зазнала компанія Укргідроенерго. Так ось, ця послуга розподілена таким чином, що ключове навантаження – а в певні періоди це 90% – покладається на Енергоатом. Тобто, Укргідро буде мати додатковий ресурс для відновлення», – заявив глава Міненерго.

Він сказав, що не може у деталях і гігаватах говорити про втрати, «але втрати сьогодні у гідрогенерації дуже великі, бо ворог постійно атакує гідроенергетику».