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На Сумщині депутат облради застрелив працівника лісництва з карабіна

Під час пристрілки замість встановленої мішені він вистрілив у чоловіка.

На Сумщині депутат облради застрелив працівника лісництва з карабіна
Фото: Прокуратура

Керівник прокуратури Сумщини Олександр Панченко повідомив про підозру депутату облради, який з мисливської зброї вистрілив у людину.

Про це повідомила обласна прокуратура.

Подія сталась 21 червня близько 19:00 год на території мисливського господарства "Північний ліс" у селищі Заріччя Конотопського району. 

Під час пристрілки власного мисливського карабіну депутат, замість встановленої мішені, вистрілив у працівника лісництва, який перебував у зоні ведення вогню. Від отриманого вогнепального поранення 46-річний потерпілий помер на місці події.

Наразі підозрюваний перебуває в Ізоляторі тимчасового тримання Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

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