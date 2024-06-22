Росіяни знову обстріляли Херсон, поранено двох чоловіків

Російські війська близько 15:00 завдали чергового удару по Херсону.
Про це повідомляє Херсонська облдержадміністрація.
Унаслідок обстрілу в Дніпровському районі двоє чоловіків, 37 та 44 років, отримали мінно-вибухові травми.
Постраждалі звернулися до лікарів. Нині медики їх дообстежують та надають необхідну допомогу.
Як повідомлялося, ночі 22 червня російська армія атакувала Дніпровський район Херсона з тимчасово окупованого лівого берега. Унаслідок обстрілу було пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури.