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Росіяни знову обстріляли Херсон, поранено двох чоловіків

Наразі медики їх дообстежують та надають необхідну допомогу.

Росіяни знову обстріляли Херсон, поранено двох чоловіків
Херсонщина, обстріл (архівне фото)
Фото: Олександр Прокудін

Російські війська близько 15:00 завдали чергового удару по Херсону

Про це повідомляє Херсонська облдержадміністрація.

Унаслідок обстрілу в Дніпровському районі двоє чоловіків, 37 та 44 років, отримали мінно-вибухові травми.

Постраждалі звернулися до лікарів. Нині медики їх дообстежують та надають необхідну допомогу.

Як повідомлялося, ночі 22 червня російська армія атакувала Дніпровський район Херсона з тимчасово окупованого лівого берега. Унаслідок обстрілу було пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури.

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