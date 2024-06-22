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Окупанти використовують дітей на ТОТ для пропагандистських фільмів

Для обо'вязкового перегляду фільмів про "вітчизняну війну" зганяють і працівників бюджетних установ.

Окупанти використовують дітей на ТОТ для пропагандистських фільмів
Фото: Центр нацспротиву

Російські окупанти зганяють українських дітей на ТОТ для перегляду пропагандистських фільмів. 

Про це повідомляють у Центрі нацспротиву.

На окупованих територіях місцеві колаборанти зганяють дітей для обов'язкового перегляду пропагандистських фільм.

""Одинадцять мовчазних чоловіків", "Битва за москву", а також "Битва за севастополь", "Т-34" і "Ати-бати йшли солдати" стали обов’язковими для перегляду у тісних та жарких кімнатках й для працівників бюджетних установ", — ідеться у повідомленні. 

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