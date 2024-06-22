Окупанти використовують дітей на ТОТ для пропагандистських фільмів

Для обо'вязкового перегляду фільмів про "вітчизняну війну" зганяють і працівників бюджетних установ.

Російські окупанти зганяють українських дітей на ТОТ для перегляду пропагандистських фільмів.

Про це повідомляють у Центрі нацспротиву.

На окупованих територіях місцеві колаборанти зганяють дітей для обов'язкового перегляду пропагандистських фільм.

""Одинадцять мовчазних чоловіків", "Битва за москву", а також "Битва за севастополь", "Т-34" і "Ати-бати йшли солдати" стали обов’язковими для перегляду у тісних та жарких кімнатках й для працівників бюджетних установ", — ідеться у повідомленні.