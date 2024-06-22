Окупанти використовують дітей на ТОТ для пропагандистських фільмів

Російські окупанти зганяють українських дітей на ТОТ для перегляду пропагандистських фільмів.
Про це повідомляють у Центрі нацспротиву.
На окупованих територіях місцеві колаборанти зганяють дітей для обов'язкового перегляду пропагандистських фільм.
""Одинадцять мовчазних чоловіків", "Битва за москву", а також "Битва за севастополь", "Т-34" і "Ати-бати йшли солдати" стали обов’язковими для перегляду у тісних та жарких кімнатках й для працівників бюджетних установ", — ідеться у повідомленні.
- Російські окупанти переписують історію й створюють паралельну реальність для промивання мізків населенню ТОТ України.
- На тимчасово окупованих територіях Херсонської області на базі середніх шкіл російські окупанти формують спецкласи, у яких будуть готувати "поліцаїв".
- Окупанти перебудовують навчання на тимчасово окупованих територіях Запорізької області на воєнні потреби. Із 1 вересня навчальна програма на ТОТ регіону зазнає змін, зокрема, до неї додадуть воєнну складову.