Ворог веде активні наступальні дії біля Часового Яру на Донеччині, — Сили оборони

Більшість обстрів з боку російської армія припадає саме на Часів Яр.

Російська армія, попри значні втрати на Донецькому напрямку, продовжують спроби захопити Часів Яр.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Лише за добу на цьому напрямку відбулося понад 1100 мінометних і артилерійських обстрілів. І у район Часового Яру "прилетіло" понад 260 обстрілів з різних видів озброєння. Це говорить про те, що більшість обстрілів противником приходиться на саме місто Часів Яр. Також усі штурми, їх було 9 на тому напрямку, ворог проводить для того, щоб "взяти" це місто", — зазначає речник.

Лише за минулу добу по Часовому Яру 11 разів працювала ворожа авіація.

Також, за словами Волошина, ворог на цьому напрямку несе великі втрати. Лише на ранок 21 червня зафіксовано понад пів сотні знищених окупантів знищених і понад 80 поранених.

"Попередньої доби ворог там був більш активний, було знищено понад 250 окупантів та майже 400 отримали поранення. Часів Яр росіянам стоїть поперек горла", — зазначив Волошин.

Речник констатував — усі штурми РФ зазнають невдач і українські захисники тримають надійну оборону.