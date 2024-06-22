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Поромна переправа для росіян є ключовим елементом військової логістики у Криму, — речник ВМС

Наразі у Чорному морі РФ тримає один підводний човен, в Азовському 3 кораблі із загальним залпом до 20 ракет.

Поромна переправа для росіян є ключовим елементом військової логістики у Криму, — речник ВМС
Дмитро Плетенчук
Фото: Вікіпедія

Поромна переправа залишається основним елементом військової логістики росіян в окупованому Криму.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник ВМС України Дмитро Плетенчук, пише Укрінформ.

«Переправа для них залишається основним, ключовим елементом військової логістики, якщо ми кажемо про сполучення з Кримом. Наприклад, залізниця, яку вони так помпезно будують, вона в принципі далека до завершення. Якщо ми кажемо про планове з’єднання Ростова з Кримом, то про це ще поки зарано говорити», — каже Плетенчук.

Також за інформацією речника, наразі один підводний човен РФ знаходиться в акваторії Чорного моря, який може мати на борту до 4-х ракет. А Азовському морі перебувають 3 кораблі проєкту «Буян-М» на озброєнні яких може перебувати до 20 ракет.

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