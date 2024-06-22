На Львівщині рятувальники загасили пожежу після влучання російської ракети в енергооб'єкт

У Львівській області рятувальники загасили пожежу, яка виникла внаслідок нічної ракетної атаки РФ.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Пожежу вдалося загасити. Залучали 67 вогнеборців та 12 одиниць спецтехніки", — повідомив він.

Відомо, що у межах своєї зони відповідальності бійці Південного командування "Захід" збили сім із 10 крилатих ракет ворога. Частину з них і над Львівщиною.

У ніч на 22 червня з території РФ зафіксували зліт чотирьох бортів ТУ-95МС з авіабази "Оленья" в Росії. Також країну атакували "Шахеди" і тактична авіація.

У Міненерго заявили про влучання в об'єкти критичної інфраструктури у Львівській та Запорізькій областях. Поранені енергетики, пошкоджене обладнання.