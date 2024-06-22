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На Львівщині рятувальники загасили пожежу після влучання російської ракети в енергооб'єкт

Бійці Південного командування "Захід" збили сім із 10 крилатих ракет ворога на заході України.

На Львівщині рятувальники загасили пожежу після влучання російської ракети в енергооб'єкт
Фото: ДСНС

У Львівській області рятувальники загасили пожежу, яка виникла внаслідок нічної ракетної атаки РФ.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Пожежу вдалося загасити. Залучали 67 вогнеборців та 12 одиниць спецтехніки", — повідомив він.

Відомо, що у межах своєї зони відповідальності бійці Південного командування "Захід" збили сім із 10 крилатих ракет ворога. Частину з них і над Львівщиною.

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