Міненерго: ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі на півдні та заході України

У ніч на 22 червня Росія здійснила чергову ракетну атаку на критичну інфраструктуру України. Відомо про влучання в енергооб'єкти на зхаоді та півдні України. Постраждали люди.

Про це повідомляє Міненерго.

"Атаковано об’єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах. На жаль, на одному з об’єктів внаслідок обстрілу постраждали двоє енергетиків. Їх доставлено до лікарні. Є пошкоджене обладнання", — ідеться у повідомленні.

Також під час обстрілу відключалася повітряна лінія електропередачі у східному регіоні, що призвело до зниження навантаження на генеруючому об’єкті. Наслідки уточнюються.

Триває ліквідація обстрілів.

У ніч на 22 червня з території РФ зафіксували зліт чотирьох бортів ТУ-95МС з авіабази "Оленья" в Росії. Також країну атакували "Шахеди" і тактична авіація.