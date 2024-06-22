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Міненерго: ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі на півдні та заході України

Унаслідок обстрілу постраждали двоє енергетиків.

Міненерго: ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі на півдні та заході України
Ліквідація наслідків ворожих обстрілів по об’єктах критичної інфраструктури на Київщині, 15 листопада 2022.
Фото: ДСНС

У ніч на 22 червня Росія здійснила чергову ракетну атаку на критичну інфраструктуру України. Відомо про влучання в енергооб'єкти на зхаоді та півдні України. Постраждали люди.

Про це повідомляє Міненерго.

"Атаковано об’єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах. На жаль, на одному з об’єктів внаслідок обстрілу постраждали двоє енергетиків. Їх доставлено до лікарні. Є пошкоджене обладнання", — ідеться у повідомленні. 

Також під час обстрілу відключалася повітряна лінія електропередачі у східному регіоні, що призвело до зниження навантаження на генеруючому об’єкті. Наслідки уточнюються. 

Триває ліквідація обстрілів.

У ніч на 22 червня з території РФ зафіксували зліт чотирьох бортів ТУ-95МС з авіабази "Оленья" в Росії. Також країну атакували "Шахеди" і тактична авіація.

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