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Міносвіти не буде через ситуацію в енергетиці починати шкільний навчальний рік в серпні

У разі необхідності навчальні заклади повернуться до дистанційного та змішаного режиму.

Міносвіти не буде через ситуацію в енергетиці починати шкільний навчальний рік в серпні
Міністр освіти Оксен Лісовий
Фото: Макс Требухов

Під час години запитань до уряду у Верховній Раді України міністр освіти Оксен Лісовий заперечив інформацію про те, що школи розпочнуть навчальний рік раніше.

Рекомендація щодо старту занять у серпні замість вересня через складну ситуацію в енергетиці, за словами урядовця, поширюється лише на заклади вищої та професійної освіти. Натомість у школах ці зміни не впроваджуватимуть. 

Проте графік навчання все ж може бути змінений: у тих закладах, де немає позмінної системи, початок дня, ймовірно, буде перенесено на 10 годину ранку. Це дозволятиме заощаджувати електроенергію на освітленні, особливо у зимовий час. 

Станом на зараз міністр має інформацію про забезпечення 30% закладів засобами генерації енергії. У пікові складні періоди Міносвіти готове спонукати школи переходити до дистанційного та змішаного навчання. 

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