Міносвіти не буде через ситуацію в енергетиці починати шкільний навчальний рік в серпні

У разі необхідності навчальні заклади повернуться до дистанційного та змішаного режиму.

Під час години запитань до уряду у Верховній Раді України міністр освіти Оксен Лісовий заперечив інформацію про те, що школи розпочнуть навчальний рік раніше.

Рекомендація щодо старту занять у серпні замість вересня через складну ситуацію в енергетиці, за словами урядовця, поширюється лише на заклади вищої та професійної освіти. Натомість у школах ці зміни не впроваджуватимуть.

Проте графік навчання все ж може бути змінений: у тих закладах, де немає позмінної системи, початок дня, ймовірно, буде перенесено на 10 годину ранку. Це дозволятиме заощаджувати електроенергію на освітленні, особливо у зимовий час.

Станом на зараз міністр має інформацію про забезпечення 30% закладів засобами генерації енергії. У пікові складні періоди Міносвіти готове спонукати школи переходити до дистанційного та змішаного навчання.