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Навчання з серпня і по суботах: Міносвіти закликало виші та коледжі до низки важливих змін

Також рекомендації для підготовки до нового навчального року незабаром отримають заклади загальної середньої освіти.

Навчання з серпня і по суботах: Міносвіти закликало виші та коледжі до низки важливих змін
Ілюстративне фото
Фото: huffingtonpost.com

У межах підготовки до нового 2024/2025 навчального року Міністерство освіти на науки закликає виші та коледжі до низки важливих змін.

Для закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти:

  • Якщо можливо, розпочати 2024/2025 навчальний рік у першій половині серпня 2024 року. Це стосується освітніх програм усіх рівнів і всіх здобувачів, крім студентів перших курсів.
  • Використовувати суботні дні як робочі в теплі місяці року.
  • З середини листопада 2024 року до середини березня 2025 року планувати проведення заліково-екзаменаційної сесії, практичної підготовки, виконання курсових і кваліфікаційних робіт та подовжених канікул, а якщо потрібно, — продовжити заняття в дистанційному форматі.
  • За потреби подовжити освітній процес у 2024/2025 навчальному році до кінця липня 2025 року, крім випускних курсів.
  • Провадити освітній процес у традиційному (аудиторному) або змішаному (аудиторно-дистанційному) форматах у приміщенні закладу освіти або його окремому корпусі в межах розрахункової місткості споруд цивільного захисту.
  • У тилових регіонах забезпечити проведення освітнього процесу переважно в аудиторному форматі з урахуванням безпеки учасників освітнього процесу та за погодженням з обласними військовими адміністраціями.
  • У прифронтових та прикордонних областях, де існує ризик артилерійських обстрілів, РСЗВ, бомбових (КАБи) та ракетних атак (С-300) тощо, освітній процес можна здійснювати в укриттях. За погодженням з обласними військовими адміністраціями — на базі інших закладів освіти в тилових регіонах у змішаному або (як виняток) дистанційному форматі.
  • Передбачити функціонування локальних систем оповіщення про надходження сигналу «Повітряна тривога» або інших відповідних сигналів оповіщення в навчальних корпусах та гуртожитках закладів освіти.

Для закладів професійної (професійно-технічної) освіти:

  • Якщо можливо, розпочати навчальний рік раніше 1 вересня для учнів П(ПТ)О другого і третього курсів.
  • Використовувати суботні дні як робочі в теплі місяці року. Якщо є потреба, також можливо подовжити освітній процес до кінця липня 2025 року, крім випускних курсів.
  • Організувати навчання в очному форматі за обовʼязкової наявності укриттів. Якщо є недостатня кількість місць в укриттях, навчання можна організувати позмінно. Важливо: залежно від безпекової ситуації області, обласними військовими державними адміністраціями може бути ухвалено рішення про здійснення освітнього процесу в дистанційній або змішаній формі.
  • Якщо виробничу практику неможливо організувати у звичайному режимі, рекомендуємо використовувати навчальні майстерні, лабораторії закладів П(ПТ)О, а якщо є потреба і можливості, забезпечити її проходження дистанційно.

Також рекомендації для підготовки до нового навчального року незабаром отримають заклади загальної середньої освіти.

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