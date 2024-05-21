Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме
Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме
У Міноборони пояснили, як змінити статус "у розшуку" в застосунку "Резерв+"
У Міноборони пояснили, як змінити статус "у розшуку" в застосунку "Резерв+"
ДБР завершило розслідування стосовно львівського бізнесмена Гринкевича
ДБР завершило розслідування стосовно львівського бізнесмена Гринкевича
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
Петиція з проханням не забороняти Tabletki.ua набрала вже понад 25 000 підписів. Автор – співвласник бізнесу
Петиція з проханням не забороняти Tabletki.ua набрала вже понад 25 000 підписів. Автор – співвласник бізнесу
​Рятувальники знайшли вертоліт президента Ірану, усі пасажири загинули (доповнено)– ЗМІ
​Рятувальники знайшли вертоліт президента Ірану, усі пасажири загинули (доповнено)– ЗМІ
Секретар РНБО: Україна усвідомлює, що війна з РФ закінчиться переговорами за формулою миру
Секретар РНБО: Україна усвідомлює, що війна з РФ закінчиться переговорами за формулою миру
«Лютий» у травні. Синхронний удар камікадзе по трьох регіонах Росії
«Лютий» у травні. Синхронний удар камікадзе по трьох регіонах Росії
ГоловнаСуспільствоВійна

Міністерка фінансів США закликала німецьких банкірів пильніше дотримуватися санкцій проти РФ

Росія відчайдушно намагається отримати життєво важливі товари з країн із розвиненою економікою, таких як Німеччина та США, заявила Єллен.

Міністерка фінансів США закликала німецьких банкірів пильніше дотримуватися санкцій проти РФ
Фото: EPA/UPG

Міністерка фінансів США Джанет Єллен закликала керівників німецьких банків активізувати зусилля щодо дотримання санкцій проти Росії.

Як повідомляє The Guardian, вона зустрічається з банкірами у Франкфурті.

Міністерка зазначила на початку зустрічі, що Росія продовжує закуповувати “чутливі” товари та розширювати свої можливості з виробництва цих товарів у країні. 

“Ми повинні зберігати пильність і бути більш амбітними”, ‒ наголосила Єллен.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

“Я закликаю всі установи тут вжити суворіших заходів щодо дотримання вимог та посилити увагу до спроб Росії ухилитися від… (санкцій, - ред.). Росія відчайдушно намагається отримати життєво важливі товари з країн із розвиненою економікою, таких як Німеччина та США”, ‒ додала вона.

Єллен підкреслила, що Захід повинен зберігати пильність, щоб не допустити, аби “Кремль забезпечував свою оборонно-промислову базу та отримував доступ до наших фінансових систем”.

Урядовиця підкреслила, що найбільш тривожні дії Росії щодо ухилення від санкцій відбуваються через Китай, Об'єднані Арабські Емірати та Туреччину.

  • Раніше Єллен закликала Європу і Сполучені Штати розблокувати заморожені активи РФ для допомоги Україні. Міністерка вважає, що підтримка України західними країнами має важливе значення для опору Києва, а також для безпеки демократичних країн.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies