Міністерка фінансів США закликала німецьких банкірів пильніше дотримуватися санкцій проти РФ

Росія відчайдушно намагається отримати життєво важливі товари з країн із розвиненою економікою, таких як Німеччина та США, заявила Єллен.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен закликала керівників німецьких банків активізувати зусилля щодо дотримання санкцій проти Росії.

Як повідомляє The Guardian, вона зустрічається з банкірами у Франкфурті.

Міністерка зазначила на початку зустрічі, що Росія продовжує закуповувати “чутливі” товари та розширювати свої можливості з виробництва цих товарів у країні.

“Ми повинні зберігати пильність і бути більш амбітними”, ‒ наголосила Єллен.

“Я закликаю всі установи тут вжити суворіших заходів щодо дотримання вимог та посилити увагу до спроб Росії ухилитися від… (санкцій, - ред.). Росія відчайдушно намагається отримати життєво важливі товари з країн із розвиненою економікою, таких як Німеччина та США”, ‒ додала вона.

Єллен підкреслила, що Захід повинен зберігати пильність, щоб не допустити, аби “Кремль забезпечував свою оборонно-промислову базу та отримував доступ до наших фінансових систем”.

Урядовиця підкреслила, що найбільш тривожні дії Росії щодо ухилення від санкцій відбуваються через Китай, Об'єднані Арабські Емірати та Туреччину.