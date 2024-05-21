До 17 години обмежень на електроенергію не буде, але вони можливі увечері

З 11 до 17 години в Україні скасували обмеження на споживання електроенергії. Однак графіки погодинних відключень в інший час можуть застосувати, якщо область перевищить встановлені для неї ліміти споживання, повідомили в Укренерго.

Інформацію про відключення можна дізнатися в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго та їхніх сторінках у соцмережах. Скасування обмеження споживання на денний час вдалося досягти завдяки зменшенню хмарності в усіх регіонах.

"Промислові та дахові сонячні електростанції збільшили обсяги виробництва, відповідно – дефіцит в енергосистемі зменшився. Також українська енергосистема на запит оператора енергосистеми Польщі зараз приймає надлишки електроенергії з цієї країни. Будь ласка, за можливості перенесіть заплановане на вечір чи на ніч користування енергоємними приладами на ці денні години", – повідомили в Укренерго.

Увечері графіки погодинних відключень будуть діяти в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів з 17:00 до 24:00.