Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
​Рятувальники знайшли вертоліт президента Ірану, усі пасажири загинули (доповнено)– ЗМІ
​Рятувальники знайшли вертоліт президента Ірану, усі пасажири загинули (доповнено)– ЗМІ
«Лютий» у травні. Синхронний удар камікадзе по трьох регіонах Росії
«Лютий» у травні. Синхронний удар камікадзе по трьох регіонах Росії
Секретар РНБО: Україна усвідомлює, що війна з РФ закінчиться переговорами за формулою миру
Секретар РНБО: Україна усвідомлює, що війна з РФ закінчиться переговорами за формулою миру
ДБР завершило розслідування стосовно львівського бізнесмена Гринкевича
ДБР завершило розслідування стосовно львівського бізнесмена Гринкевича
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
​Ціни на АЗС зростуть: уряд пропонує підвищити акцизи
​Ціни на АЗС зростуть: уряд пропонує підвищити акцизи
Петиція з проханням не забороняти Tabletki.ua набрала вже понад 25 000 підписів. Автор – співвласник бізнесу
Петиція з проханням не забороняти Tabletki.ua набрала вже понад 25 000 підписів. Автор – співвласник бізнесу
Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме
Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме
ГоловнаСуспільствоВійна

До 17 години обмежень на електроенергію не буде, але вони можливі увечері

Завдяки зменшенню хмарності вдень зріс обсяг виробництва на сонячних станціях.

До 17 години обмежень на електроенергію не буде, але вони можливі увечері
Фото: ДТЕК

З 11 до 17 години в Україні скасували обмеження на споживання електроенергії. Однак графіки погодинних відключень в інший час можуть застосувати, якщо область перевищить встановлені для неї ліміти споживання, повідомили в Укренерго.

Інформацію про відключення можна дізнатися в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго та їхніх сторінках у соцмережах. Скасування обмеження споживання на денний час вдалося досягти завдяки зменшенню хмарності в усіх регіонах.

"Промислові та дахові сонячні електростанції збільшили обсяги виробництва, відповідно – дефіцит в енергосистемі зменшився. Також українська енергосистема на запит оператора енергосистеми Польщі зараз приймає надлишки електроенергії з цієї країни. Будь ласка, за можливості перенесіть заплановане на вечір чи на ніч користування енергоємними приладами на ці денні години", – повідомили в Укренерго.

Увечері графіки погодинних відключень будуть діяти в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів з 17:00 до 24:00. 

  • Наприкінці зими Росія відновила масовані атаки на українську енергосистему. Не лише на електрику, а й на газосховища.
  • Масовані атаки зрештою призвели до аварійних відключень світла у травні. 14 травня Укренерго впровадив екстрені відключення в усіх регіонах. Вони можуть діяти ще впродовж місяців. 
  • Докладно про це – в матеріалі "Імпорт уже не допомагає: головне про ситуацію в енергосистемі України".
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies