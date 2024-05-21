У Запорізькій області внаслідок російських обстрілів за добу 1 людина загинула

Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів.

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На Запоріжжі внаслідок російських обстрілів за добу одна людина загинула, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

Впродовж доби окупанти 434 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували десять населених пунктів.

Один чоловік загинув під час ворожої атаки по Василівському району.

189 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку та Кам’янське.

16 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку та Степногірськ.

229 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Приютного, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Приморського.

Надійшло шість повідомлення про руйнування житла.

Зазначимо, вночі сили ППО збили 28 російських "шахедів" із 29. Дрони було збито в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях.