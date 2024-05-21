Уночі сили ППО збили 28 російських "шахедів" із 29

Дрони було збито в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях.

Уночі 21 травня росіяни атакували українські міста 29-ма ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136" із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ (РФ) і мис Чауда (Крим).

Про це повідомило командування Повітряних сил.

"Повітряний напад противника відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, також залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, винищувальну авіацію і підрозділи радіоелектронної боротьби", - йдеться в повідомленні.

В результаті протиповітряного бою було збито 28 "шахедів" у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях.

Раніше повідомлялося, що в Харкові близько 2 години ночі пролунали вибухи. За інформацією мера Ігоря Терехова, місто атакували ударні безпілотники. Пізніше він написав, що БпЛА поцілив в "одне з улюблених місць відпочинку харків'ян".