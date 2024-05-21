Держдеп: США "принципово хочуть перемоги України"

У Держдепартаменті вирішили розставити крапки над "і" щодо деяких понять.

У Державному департаменті США відповіли на критику з боку Президента України Володимира Зеленського, який звинуватив західні країни в бажанні "перемоги України без поразки Росії".

Як пише Укрінформ, речник відомства Метью Міллер наголосив на тому, що США "принципово хочуть, щоб Україна виграла цю війну". Доказом цього він вважає виділення країною багатомільярдної військової допомоги.

Перемога України, як розмірковують у Вашингтоні, "сама по собі означає, що Росія програє".

Міллер заявив, що "наша позиція щодо того, кого ми хочемо бачити переможцем, а кого переможеним, залишається чіткою вже більше двох років".