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Зеленський: партнери бояться програшу Росії в цій війні. Хочуть, щоб Україна перемогла так, щоб РФ не програла

Президент України вважає таку позицію хибною. 

Зеленський: партнери бояться програшу Росії в цій війні. Хочуть, щоб Україна перемогла так, щоб РФ не програла
Зеленський під час спілкування зі ЗМІ
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський вважає, що українські партнери насправді бояться програшу Росії в війні.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами. На погляд президента, союзники хотіли б, щоб "Україна перемогла так, щоб Росія не програла".

"Бо це буде непередбачуваний програш і непередбачувана геополітика. Я вважаю, що так воно не працює. Щоб Україна перемогла, нам треба дати все те, з чим перемагають", – сказав він.

Президент вважає, що російському керманичу Путіну не вигідний діалог з усім світом, тому що навіть Китай йому скаже: поясни захоплення територій.

"Тому що Китай виступає за територіальну цілісність будь-якої держави. На сьогодні ґрунт має бути для того, щоб Путін шукав так само вихід з цієї ситуації. Бо зараз у нього немає дискомфорту. Тому що – куди ми стріляємо? Що ми можемо атакувати? Чим? Наскільки економічно нам будуть допомагати? Санкції дотиснемо – не дотиснемо? Трибунал буде – не буде? Треба відповісти собі на кожне з цих запитань. І щодня працювати і просуватися по кожному з цих напрямків", – сказав він. 

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