У російському Туапсе внаслідок атаки горів НПЗ

В місті були перебої зі зв'язком.

Уночі 17 травня дрони атакували нафтопереробний завод у російському місті Туапсе (Краснодарський край). Також вибухи лунали в окупованому Криму, в місті Севастополь.

Про вибухи в Тупасе телеграм-канал ASTRA повідомив о 5:56. Місцеві стверджують, що удар припав на НПЗ.

Фото: Astra Пожежа на НПЗ у Туапсе

Офіційно російська влада заявила, що місто атакували два БпЛА, і один "апарат" упав на НПЗ. Там почалася пожежа. В місті є перебої зі зв'язком і громадським транспортом.