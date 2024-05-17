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У російському Туапсе внаслідок атаки горів НПЗ

В місті були перебої зі зв'язком. 

Уночі 17 травня дрони атакували нафтопереробний завод у російському місті Туапсе (Краснодарський край). Також вибухи лунали в окупованому Криму, в місті Севастополь.

Про вибухи в Тупасе телеграм-канал ASTRA повідомив о 5:56. Місцеві стверджують, що удар припав на НПЗ. 

Пожежа на НПЗ у Туапсе
Фото: Astra
Пожежа на НПЗ у Туапсе

Офіційно російська влада заявила, що місто атакували два БпЛА, і один "апарат" упав на НПЗ. Там почалася пожежа. В місті є перебої зі зв'язком і громадським транспортом. 

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