За добу відбулося 141 боєзіткнення, найбільше – на Покровському напрямку

Протягом доби відбулося 141 бойове зіткнення – на 50 більше, ніж рівно тиждень тому. Росія атакувала Україну чотирма ракетними і 112 авіаударами, вчинила 198 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах.

Авіаудари припали на райони Липців, Веселого, Уд і Вовчанська Харківської області, Стельмахівка Луганської області, Сіверськ, Спірне, Часів Яр, Дружба, Калинове, Воздвиженка, Олександропіль, Новоолександрівка, Уманське, Вовче, Новоселівка Перша, Соловйове, Єлизаветівка, Богоявленка і Старомайорське Донецької області і по Херсону. Про це повідомив речник Генштабу Дмитро Лиховій у ефірі телемарафону.

На Харківському напрямку ворог продовжив наступальні дії та здійснив 11 атак. Бої точилися в районах населених пунктів Липці, Стариця, Вовчанськ. Ворог продовжує зазнавати вогневого ураження, Сили оборони здійснюють зачистку вулиць на півночі Вовчанська, не даючи ворогу закріпитися.

На Куп'янському напрямку захисники відбили десять атак у районі населених пунктів Синьківка, Петропалівка, Іванівка, Піщане, Берестове Харківської області, а також Мясожарівка, Новоєгорівка Луганської області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Лиманському захисники стали на заваді десятьом атакам ворог в районі Новосадового і Торського Донецької області та в Серебрянському лісництві Луганської.

На Сіверському захисники відбили п'ять атак в районі Званівки, Верхньокам'янського, Виїмки та Роздолівки Донецької області.

На Краматорському захисники відбивали 22 атаки в районі населених пунктів Новий, Андріївка, Кліщіївка, Григорівка та південніше Іванівського Донецької області.

На Покровському знову було найбільша кількість боїзіткнень. Сили оборони відбили 41 атаку в районі населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Уманське, Новоселівка Перша, Соловйове і Нетайлове.

На Курахівському захисники продовжують стримувати агресора в районі населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинове, Водяне та Парасковіївка, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону.

На Времівському захисники відбили 12 атак в районі Південна штат 1, сіл Урожайне і Старомайорське, де окупанти безуспішно намагалися витіснити захисників.

На Придніпровському напрямку росіяни провели 13 атак на позиції сил оборони на лівобережжі Дніпра.

З 10 травня триває новий наступ Росії на Харківську область. Ворог вклинився в українську оборону і намагається просунутися вглиб. Захисники стримують окупантів та ведуть по них вогонь з артилерії і безпілотників.

У Вовчанську росіяни беруть в полон цивільних і розстрілюють їх. На околицях міста тривають бої.

Президент 16 травня вдень провів у Харкові виїзне засідання ставки і назвав ситуацію "контрольованою".

16 травня ввечері голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що активне просування ворога Харківською областю вдалося зупинити.

Більше на цю тему в матеріалі "Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи".