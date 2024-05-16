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​Синєгубов: активне просування ворога по території Харківщини зупинено

Українські військові продовжують вживати заходів для стабілізації лінії фронту. 

​Синєгубов: активне просування ворога по території Харківщини зупинено
Олег Синєгубов
Фото: скріншот

Активне просування окупантів па території Харківської області вдалося зупинити. Ворог намагається досягти успіху, просунувшись у бік Липців та не полишає надій захопити Вовчанськ.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в телемарафоні.

Він зазначив, що українські воїни продовжують вживати заходів для стабілізації лінії фронту. Наразі активне просування ворога по території Харківської області зупинено, проте, за словами очільника ОВА, у Вовчанську продовжуються бойові дії в міській забудові. 

"Навіть на деяких напрямках українським захисникам вдалося повернути більш вигідне положення, вони наносять ураження живій силі та військовій техніці ворога у великій кількості", –  додав Синєгубов і налогосив, що головним завданням і надалі залишається стабілізація лінії фронту.

Також ворог продовжує наносити удари по цивільній інфраструктурі Харкова та населених пунктах Харківської області. "росія не припиняє обстріли прикордоння, загалом були атаковані близько 30 населених пунктів", – зазначив він.

Російська окупаційна армія вдарила по Вовчанській громаді касетними боєприпасами. В результаті атаки постраждали шестеро людей.

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