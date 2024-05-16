Коломойський не зміг розірвати договори поруки за кредитами з НБУ

Сьогодні, 16 травня, Київський апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та закрив провадження у справі за позовом ексакціонера ПриватБанку Ігоря Коломойського до Національного банку України та ПриватБанку про розірвання договорів його особистої поруки за кредитами рефінансування, залученими ПриватБанком до входження держави в капітал банку.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби НБУ.
Протягом 2008–2014 років Національний банк надав ПриватБанку кредити рефінансування на загальну суму 18,3 млрд грн. У 2015 році Ігор Коломойський, який на той час був співвласником ПриватБанку, в рахунок забезпечення погашення зазначених кредитів уклав з Національним банком договори поруки. Фактично, він взяв на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості банку перед Національним банком, проте не виконав жодного з цих зобов'язань.
У 2017 році Ігор Коломойський подав позов до Печерського районного суду міста Києва про розірвання договорів особистої поруки, за якими він гарантував повернення ПриватБанком отриманих ним кредитів рефінансування. Печерський районний суд міста Києва 20 квітня 2019 року задовольнив його позов.
Не погодившись із винесеним рішенням, Національний банк оскаржив його в суді апеляційної інстанції, який підтримав правову позицію Національного банку.
У квітні 2020 року державний ПриватБанк повністю повернув Національному банку отримане рефінансування.
- На початку травня Господарський суд міста Києва підтвердив неможливість повернення державного ПриватБанку колишнім власникам.
- 18 грудня 2016 року НБУ ухвалив рішення про визнання ПриватБанку неплатоспроможним та подальше виведення з ринку за участю держави й звернувся до уряду з пропозицією набути права власності на акції банку. Того ж дня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про входження держави до капіталу ПриватБанку.
- 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва за позовом Коломойського визнав протиправним та скасував рішення уряду про виведення неплатоспроможного ПриватБанку з ринку за участю держави.
- 15 лютого 2023 року Велика Палата Верховного Суду залишила в силі ухвалу Господарського суду від 2 червня 2021 року, якою було закрито провадження у справі за позовом колишнього голови правління та міноритарного акціонера ПриватБанку Олександра Дубілета про визнання недійсними договорів купівлі-продажу ПриватБанку.
- 15 листопада 2023 року Шостий апеляційний адміністративний скасував рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року.
- Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27 листопада 2023 року закрито провадження у справі про визнання недійсними договорів купівлі-продажу ПриватБанку, внаслідок яких держава набула у власність 100% акцій банку в грудні 2016 року, та зобов’язання повернути колишньому акціонеру у власність акції банку.