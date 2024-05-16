Коломойський не зміг розірвати договори поруки за кредитами з НБУ

Ексакціонер Приватбанку уклав із НБУ договори про поруки ще в 2015 році.

Сьогодні, 16 травня, Київський апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та закрив провадження у справі за позовом ексакціонера ПриватБанку Ігоря Коломойського до Національного банку України та ПриватБанку про розірвання договорів його особистої поруки за кредитами рефінансування, залученими ПриватБанком до входження держави в капітал банку.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби НБУ.

Протягом 2008–2014 років Національний банк надав ПриватБанку кредити рефінансування на загальну суму 18,3 млрд грн. У 2015 році Ігор Коломойський, який на той час був співвласником ПриватБанку, в рахунок забезпечення погашення зазначених кредитів уклав з Національним банком договори поруки. Фактично, він взяв на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості банку перед Національним банком, проте не виконав жодного з цих зобов'язань.

У 2017 році Ігор Коломойський подав позов до Печерського районного суду міста Києва про розірвання договорів особистої поруки, за якими він гарантував повернення ПриватБанком отриманих ним кредитів рефінансування. Печерський районний суд міста Києва 20 квітня 2019 року задовольнив його позов.

Не погодившись із винесеним рішенням, Національний банк оскаржив його в суді апеляційної інстанції, який підтримав правову позицію Національного банку.

У квітні 2020 року державний ПриватБанк повністю повернув Національному банку отримане рефінансування.