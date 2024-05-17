СБУ затримала ще одну організаторку псевдореферендуму на Херсонщині

Служба безпеки України затримала ще одну організаторку псевдореферендуму, який росіяни проводили під час окупації Херсонщини восени 2022 року.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Жителька Бериславського району за підтримку окупантів отримала роботу у "виборчкомі" на території Борозенської громади. Там зловмисниця займалася підготовкою до фейкового плебісциту.

Колаборантка готувала списки жителів, обходила двори й агітувала людей голосувати на користь Кремля. Жінка брала із собою бюлетені й погрозами змушувала людей ставити потрібні відмітки. Якщо жителі відмовлялися це робити, то погрожувала їм прийти наступного разу у супроводі озброєних росіян.

Коли правобережжя Херсонщини звільнили українські підрозділи, колаборантка тривалий час переховувалась від правосуддя. Але її викрили співробітники СБУ, які встановили місце перебування і затримали.

Зловмисниця отримала підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Наразі вона перебуває під вартою, жінці загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.