Бум на Ozempic: препарат для діабету, який скидає вагу, шумить у всьому світі. Пояснюємо його плюси і ризики
Бум на Ozempic: препарат для діабету, який скидає вагу, шумить у всьому світі. Пояснюємо його плюси і ризики
У прем'єра Словаччини Роберта Фіцо стріляли (доповнено)
У прем'єра Словаччини Роберта Фіцо стріляли (доповнено)
Одинички й нулики. Цифровий фундамент перемоги
Одинички й нулики. Цифровий фундамент перемоги
Виїзд хлопців до 18 років за кордон. Чи потрібні додаткові документи й дозволи від ТЦК?
Виїзд хлопців до 18 років за кордон. Чи потрібні додаткові документи й дозволи від ТЦК?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Система не витримала: перші віялові відключення
Система не витримала: перші віялові відключення
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
ГоловнаСуспільствоПодії

СБУ затримала ще одну організаторку псевдореферендуму на Херсонщині

Колаборантка готувала списки жителів, обходила двори й агітувала людей голосувати на користь Кремля.

СБУ затримала ще одну організаторку псевдореферендуму на Херсонщині
Затримання колаборантки із Херсонщини
Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала ще одну організаторку псевдореферендуму, який росіяни проводили під час окупації Херсонщини восени 2022 року.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Жителька Бериславського району за підтримку окупантів отримала роботу у "виборчкомі" на території Борозенської громади. Там зловмисниця займалася підготовкою до фейкового плебісциту.

Колаборантка готувала списки жителів, обходила двори й агітувала людей голосувати на користь Кремля. Жінка брала із собою бюлетені й погрозами змушувала людей ставити потрібні відмітки. Якщо жителі відмовлялися це робити, то погрожувала їм прийти наступного разу у супроводі озброєних росіян.

Коли правобережжя Херсонщини звільнили українські підрозділи, колаборантка тривалий час переховувалась від правосуддя. Але її викрили співробітники СБУ, які встановили місце перебування і затримали.

Зловмисниця отримала підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Наразі вона перебуває під вартою, жінці загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies