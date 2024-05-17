Рада Європи підтримала створення Спецтрибуналу для Росії

Глави МЗС 46 країн-членів Ради Європи ухвалили декларацію під головуванням Ліхтенштейна, яка підтверджує підтримку України на шляху до створення в майбутньому Спецтрибуналу для Росії, повідомляє Укрінформ.

"Подальші рішення на підтримку України включають прогрес на шляху до можливого створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії та стосуються, зокрема, Консультативної групи з питань дітей України, а також Міжнародної коаліції за повернення українських дітей", – ідеться в тексті декларації.

"Допоки не буде досягнуто справедливого і тривалого миру відповідно до принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй та поваги до суверенітету і територіальної цілісності України, які становлять основу Мирної формули Президента Зеленського, протидія агресії Російської Федерації проти України залишатиметься нашим стратегічним пріоритетом".

Міністри Ради Європи підтвердили важливість Реєстру збитків, який є важливою складовою у міжнародному механізмі компенсації. Також у Раді Європи запевнили, що продовжуватимуть підтримувати українців.

Також Глави МЗС ухвалили Рамкову конвенцію про штучний інтелект, який буде відкритий для підписання у Вільнюсі під час литовського головування у вересні.

Угорщина заветувала резолюцію Ради Європи щодо підтримки української формули миру. Глава МЗС Угорщини наголосив на необхідності проведення мирних переговорів між Україною і Росією.

Спецтрибунал за злочин агресії проти України