Рада Європи підтримала створення Спецтрибуналу для Росії

Глави МЗС 46 країн-членів Ради Європи ухвалили декларацію під головуванням Ліхтенштейна, яка підтверджує підтримку України на шляху до створення в майбутньому Спецтрибуналу для Росії, повідомляє Укрінформ.
"Подальші рішення на підтримку України включають прогрес на шляху до можливого створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії та стосуються, зокрема, Консультативної групи з питань дітей України, а також Міжнародної коаліції за повернення українських дітей", – ідеться в тексті декларації.
"Допоки не буде досягнуто справедливого і тривалого миру відповідно до принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй та поваги до суверенітету і територіальної цілісності України, які становлять основу Мирної формули Президента Зеленського, протидія агресії Російської Федерації проти України залишатиметься нашим стратегічним пріоритетом".
Міністри Ради Європи підтвердили важливість Реєстру збитків, який є важливою складовою у міжнародному механізмі компенсації. Також у Раді Європи запевнили, що продовжуватимуть підтримувати українців.
Також Глави МЗС ухвалили Рамкову конвенцію про штучний інтелект, який буде відкритий для підписання у Вільнюсі під час литовського головування у вересні.
- Угорщина заветувала резолюцію Ради Європи щодо підтримки української формули миру. Глава МЗС Угорщини наголосив на необхідності проведення мирних переговорів між Україною і Росією.
Спецтрибунал за злочин агресії проти України
- Злочин агресії має унікальний режим юрисдикції, окремий від інших злочинів Римського статуту, таких як воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид. Країни, які не є державами-учасницями Міжнародного кримінального суду, виключаються з юрисдикції у частині розслідування та притягнення до відповідальності за злочин агресії, незалежно від того, чи є вони жертвою агресії чи агресором, за винятком випадку звернення зі сторони Ради безпеки ООН. Враховуючи те, що Росія має право вето на рішення Ради безпеки, таке звернення реалізувати неможливо, тож Міжнародний кримінальний суд не матиме належної юрисдикції в розслідуванні злочину агресії. Наразі судового органу, який мав би юрисдикцію щодо злочину агресії проти України, не існує. Найвище військово-політичне керівництво Росії без цього органу судити не зможуть.
- Робота над створенням спецтрибуналу, що міг би покарати Путіна та інших винних у розвʼязанні війни, почалася в 2022. У січні 2023 Європарламент ухвалив надважливе рішення про створення спецтрибуналу для суду над керівництвом РФ і Білорусі за злочини в Україні.
- Міжнародний центр розслідування злочину агресії (ICPA) є першим кроком на шляху до трибуналу над російською військово-політичною верхівкою.
- 2 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що практичного прогресу в питанні створення спецтрибуналу немає. Міністр назвав створення спецтрибуналу найскладнішим питанням, оскільки все ще тривають дискусії щодо концепцій. Прихильники першої вважають, що трибунал потрібно запускати вже зараз, другої – що спершу узгодити юридичну можливість притягнення до відповідальності топвлади Росії включно з Путіним.
- 3 квітня 44 країни підтримали заклик створити Спецтрибунал проти Росії.
- Наразі в Гаазі щомісяця близько 20 прокурорів та слідчих з різних країн світу напрацьовують матеріали для притягнення до відповідальності за злочин агресії, говорив посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич.