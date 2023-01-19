Європарламент ухвалив рішення про створення спецтрибуналу для суду над керівництвом РФ і Білорусі за злочини в Україні

У четвер, 19 січня, Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку дії зі створення міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності всіх, хто винний у злочині агресії проти України.

Про це повідомила у Twitter голова Європарламенту Роберта Мацолла.

"Наслідки війни Росії проти України величезні. Вбиті діти, жінки, чоловіки. Сім'ї розбиті. Зруйновані лікарні. Зруйновані будинки. Зруйновані школи. Сьогодні Європарламент закликає до термінового створення спеціального міжнародного трибуналу. Воєнні злочинці повинні бути притягнуті до відповідальності. Негайно", – наголосила вона.

The consequences of Russia's war on Ukraine are huge.



Children, women, men murdered. Families split. Hospitals destroyed. Homes demolished. Schools ruined.



Today @Europarl_EN calls for an urgent special international tribunal.



War criminals must be brought to justice. Now. — Roberta Metsola (@EP_President) January 19, 2023

За ухвалення резолюції проголосували 472 депутати, проти – 19, утрималося – 33.

“Європейський парламент… наголошує на необхідності і невідкладності лідерства європейських інституцій та країн-членів у створенні спеціального додаткового трибуналу для засудження злочину агресії проти України, що був скоєний політичним та військовим керівництвом Російської Федерації та її союзників; вважає, що такий трибунал має бути заснований на основі міжнародної угоди між країнами-однодумцями, за підтримки Генеральної Асамблеї ООН”, – йдеться у резолюції.

Зазначається, що такий шлях дій дозволить усунути прогалини у чинному міжнародному кримінальному законодавстві, при цьому діяльність новоствореного трибуналу має грунтуватися на принципах та стандартах Міжнародного кримінального суду (МКС) та Римського статуту.

Європейські політики закликали ЄС та його країни-члени, у взаємодії із партнерами та регіональними організаціями, такими як Рада Європи, утворити “коаліцію доброї волі” для здійснення міжнародного правосуддя та просування у боротьбі з безкарністю Росії за вчинення агресії. У цьому контексті депутати привітали пропозицію голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо утворення спеціального трибуналу для засудження злочину агресії проти України.

“Європейський парламент… вважає, що спеціальний трибунал повинен мати юрисдикцію для проведення розслідування та покарання вищого політичного та військового керівництва Російської Федерації; пропонує, що спеціальний трибунал має розслідувати та засудити злочин агресії проти України з лютого 2014 року, відповідно до визначення злочину агресії, як викладено у Статті 8 bis Римського Статуту”, – наголошується в документі.

Як зазначається в резолюції, спеціальний трибунал має доповнювати зусилля Міжнародного кримінального суду та його прокурора з розслідування звинувачень у геноциді, воєнних злочинах та злочинах проти людства, що були скоєні в Україні. Цей спеціальний трибунал має тісно співпрацювати з МКС та розміщуватися у Гаазі. Створення такого міжнародного трибуналу за участю України, на думку депутатів, має розпочатися негайно.

“Європейський парламент… закликає інституції ЄС, зокрема, Європейську Комісію та Європейську службу зовнішніх дій, надати підтримку для створення тимчасового Офісу прокурора у Гаазі та відмічає, що створення такого офісу буде важливим практичним кроком вперед на шляху до розслідування та засудження трибуналом, що буде створений у майбутньому, злочину агресії проти України”, – йдеться в документі.

Окремим пунктом резолюція наголошує на необхідності розслідування та засудження діяльності “нелегітимного лідера Білорусі” Олександра Лукашенка за дозвіл використовувати територію його країни для здійснення акту агресії проти третьої країни, що також кваліфікується як злочин агресії, відповідно до Римського статуту.

“Європейський парламент… твердо переконаний, що утворення цього спеціального трибуналу для засудження злочину агресії надішле дуже чіткий сигнал для російського суспільства та до міжнародного співтовариства, що Путін і російське політичне та військове керівництво можуть бути засуджені за злочини, що були скоєні в Україні. .. а також стане сигналом для політичної та ділової еліти росії, що повернення росії до “бізнесу як завжди” із Заходом за лідерства Володимира Путіна є неможливим”, – зазначається у резолюції.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія розглядає створення міжнародної прокуратури для розслідування російської агресії в Україні.