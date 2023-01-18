Єврокомісія розглядає створення міжнародної прокуратури для розслідування російської агресії в Україні

Виконавчий орган ЄС розглядає створення “міжнародної прокуратури” для розслідування злочину агресії в Україні. За допомогою такого кроку керівництво Росії може бути притягнуто до суду, оскільки Міжнародний кримінальний суд (МКС), який розпочав розслідування конфлікту, не може переслідувати Росію за злочин агресії.

Про це повідомляє Euractiv.

Комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив Європейському парламенту, що залишаються “складні правові та політичні питання”, які потребують подальшого обговорення між державами ЄС та міжнародними партнерами.

Він наголосив, що слід розглянути механізм розслідування перед тим як дискусії щодо спеціального трибуналу зможуть отримати достатній консенсус і підтримку на міжнародному рівні.

Наразі навколо плану тривають обговорення юридичних і безпекових питань з Україною, МКС і агентством ЄС з судової співпраці Євроюстом.

Як очікується, на зустрічі у Страсбурзі цього тижня європарламентарі підтримають необов’язкову резолюцію, яка закликає до створення трибуналу.

У понеділок, 16 січня, Німеччина стала останньою європейською країною, яка підтримала заклики Києва до створення спеціального суду, щоб притягнути вище керівництво РФ до відповідальності за війну проти України.

Раніше повідомлялось, що Єврокомісія готова обговорити з Україною перспективи створення Спеціального трибуналу щодо російських воєнних злочинів у нашій країні.