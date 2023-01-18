Справа “Катаргейту”: ексдепутат Європарламенту з Італії уклав угоду про визнання провини

П'єр Антоніо Панцері отримає пом'якшений вирок в обмін на інформацію про фінансові махінації.

П'єр Антоніо Панцері, колишній італійський депутат від ЄС, затриманий у рамках розслідування справи про корупцію в Європейському парламенті, уклав угоду з бельгійським прокурором про визнання вини.

Про це пише Politico.

Ексдепутат планує надати інформацію про хабарі, які він дав, в обмін на пом'якшення вироку.

Згідно з прес-релізом бельгійської прокуратури, Панцері поінформує слідчих про ключові деталі розслідування, що триває, про те, чи іноземні держави, включно з Катаром, незаконно впливали на роботу парламенту.

Італієць передасть інформацію про фінансові домовленості, залучені країни і повідомить, хто отримав вигоду від махінацій. Панцері також погодився розкрити інформацію про те, хто, на його думку, давав хабарі.

В обмін на співпрацю Панцері отримає пом'якшення покарання, включно з тюремним ув'язненням, штрафом і конфіскацією активів, які він отримав у межах схеми, яку оцінюють в 1 мільйон євро.

Це лише другий випадок, коли Бельгія вдалася до використання так званого закону про тих, хто “розкаявся” з моменту його створення у 2018 році.

У грудні Панцері висунули попередні обвинувачення в участі у злочинній організації, відмиванні грошей та корупції. Затримання Панцері вперше підтвердили 14 грудня.

Крім того, у понеділок італійський суд ухвалив, що дочка Панцері може бути екстрадована до Бельгії. Бельгійська влада вважає, що вона знала про нібито незаконну діяльність свого батька. За словами адвоката Сільвії Панцері, вона заперечує звинувачення.

Нагадаємо, у грудні Федеральна прокуратура Бельгії заарештувала віцепрезидентку Європарламенту Єву Кейлі. Її затримали на місці злочину в межах розслідування корупції в інтересах Катару. Раніше поліція також провела обшуки у 16 місцях у Брюсселі, заарештувавши для допиту чотирьох осіб.

Катар нібито намагався вплинути на рішення Європарламенту за допомогою великих сум грошей.