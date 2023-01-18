Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Унаслідок падіння вертольота в Броварах загинули дитина і керівництво МВС, зокрема Денис Монастирський
Унаслідок падіння вертольота в Броварах загинули дитина і керівництво МВС, зокрема Денис Монастирський
Крім екіпажу вертольота, в Броварах загинули дитина й батьки біля дитсадка (оновлено)
Крім екіпажу вертольота, в Броварах загинули дитина й батьки біля дитсадка (оновлено)
“Росіяни казали, що я мамі не потрібен”, - український хлопчик, врятований з фільтраційного табору РФ
“Росіяни казали, що я мамі не потрібен”, - український хлопчик, врятований з фільтраційного табору РФ
“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати”. В УПЦ МП обіцяють “за церкву воювати”
“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати”. В УПЦ МП обіцяють “за церкву воювати”
У Броварах вертоліт впав біля дитячого садочка і будинку. Є загиблі і поранені (оновлено)
У Броварах вертоліт впав біля дитячого садочка і будинку. Є загиблі і поранені (оновлено)
ГоловнаСвіт

Якщо Україна переможе цього року, глобальна економіка отримає значний поштовх, - Фріланд

Для цього Україна потребує грошей та зброї.

Якщо Україна переможе цього року, глобальна економіка отримає значний поштовх, - Фріланд
Христя Фріланд виступає у Палаті громад в Оттаві.
Фото: PC / Sean Kilpatrick

Забезпечення України зброєю відповідає інтересам Канади.

Про це сказала у Давосі міністерка фінансів Канади Христя Фріланд.

Вона додала, що це стосується і забезпечення України коштами, необхідними для перемоги у війні проти російської агресії.

“Один аспект, над яким ми маємо дієвий контроль, це можливість допомогти Україні чітко, рішуче перемогти. Якщо ми вчинимо так, якщо це трапиться цього року, то глобальна економіка отримає значний поштовх”, - зазначила міністр фінансів Канади.

Вона також закликала уряди країн G7 докласти всіх зусиль для забезпечення перемоги України якомога швидко. 

Нагадаємо, міністерка оборони Канади Аніта Ананд, перебуваючи з візитом у Києві, повідомила, що її країна передасть Україні 200 броньованих машин Senator.

Раніше Ананд повідомила, що її країна купує у США для України передову національну зенітно-ракетну систему (NASAMS).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також