Якщо Україна переможе цього року, глобальна економіка отримає значний поштовх, - Фріланд

Для цього Україна потребує грошей та зброї.

Христя Фріланд виступає у Палаті громад в Оттаві.

Забезпечення України зброєю відповідає інтересам Канади.

Про це сказала у Давосі міністерка фінансів Канади Христя Фріланд.

Вона додала, що це стосується і забезпечення України коштами, необхідними для перемоги у війні проти російської агресії.

“Один аспект, над яким ми маємо дієвий контроль, це можливість допомогти Україні чітко, рішуче перемогти. Якщо ми вчинимо так, якщо це трапиться цього року, то глобальна економіка отримає значний поштовх”, - зазначила міністр фінансів Канади.

Вона також закликала уряди країн G7 докласти всіх зусиль для забезпечення перемоги України якомога швидко.

Нагадаємо, міністерка оборони Канади Аніта Ананд, перебуваючи з візитом у Києві, повідомила, що її країна передасть Україні 200 броньованих машин Senator.

Раніше Ананд повідомила, що її країна купує у США для України передову національну зенітно-ракетну систему (NASAMS).