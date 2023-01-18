Європейські політики співчувають українцям через катастрофу вертольота в Броварах

Вертоліт впав на дитячий садок у Броварах, загинули діти.

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич висловила свої найглибші співчуття українській владі та народу у зв'язку з падінням вертольота у Броварах Київської області.

“Мої думки з жертвами та їхніми сім'ями", - написала вона.

J'exprime mes plus sincères condoléances aux autorités et au peuple ukrainiens pour l'accident d'hélicoptère qui a tué 16 personnes dont le ministre de l'Intérieur ce matin. Mes pensées vont aux victimes et à leurs familles @coe @UKRinCoE @CoESpokesperson — Marija Pejčinović Burić (@MarijaPBuric) January 18, 2023

Очільниця уряду Естонії Кая Каллас також висловила "найглибші співчуття Денису Шмигалю, українському народу та сім'ям загиблих".

"Естонія сумує разом з вами. Ще одне трагічне нагадування про неймовірно високу ціну, яку платить Україна у своїй боротьбі за свободу проти Росії", - написала Каллас.

Just heard about the helicopter crash in #Ukraine.



Deepest condolences to @Denys_Shmyhal, the Ukrainian people and victims' families. Estonia mourns with you.



Yet another tragic reminder of incredibly heavy price Ukraine is paying during its freedom fight against Russia. https://t.co/WDsX3Aa8tI — Kaja Kallas (@kajakallas) January 18, 2023

Голова МЗС Латвії Едгарс Ринкевичс назвав новину про аварію вертольота та загибель міністра та керівництва МВС жахливою.

"Сумуємо за жертвами на землі, глибокі співчуття рідним та близьким, бажаю якнайшвидшого одужання пораненим", - написав міністр.

Terrible news on the deadly helicopter crash and the death of the Minister of Interior Denys Monastyrskyi and the leadership of the Ministry, we mourn victims on the ground, my deep condolences to the families and friends, I wish speedy recovery to the injured — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 18, 2023

Нагадаємо, внаслідок падіння вертольота МВС у Броварах загинуло керівництво МВС. Це міністр, перший заступник міністра і державний секретар.

Наразі відомо про 18 загиблих, у тому числі трьох дітей. Також відомо про 29 поранених, серед яких – 15 дітей.