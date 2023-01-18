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Європейські політики співчувають українцям через катастрофу вертольота в Броварах

Вертоліт впав на дитячий садок у Броварах, загинули діти.

Європейські політики співчувають українцям через катастрофу вертольота в Броварах
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич висловила свої найглибші співчуття українській владі та народу у зв'язку з падінням вертольота у Броварах Київської області. 

“Мої думки з жертвами та їхніми сім'ями", - написала вона.

Очільниця уряду Естонії Кая Каллас також висловила "найглибші співчуття Денису Шмигалю, українському народу та сім'ям загиблих".

"Естонія сумує разом з вами. Ще одне трагічне нагадування про неймовірно високу ціну, яку платить Україна у своїй боротьбі за свободу проти Росії", - написала Каллас.

Голова МЗС Латвії Едгарс Ринкевичс назвав новину про аварію вертольота та загибель міністра та керівництва МВС жахливою.

"Сумуємо за жертвами на землі, глибокі співчуття рідним та близьким, бажаю якнайшвидшого одужання пораненим", - написав міністр.

Нагадаємо, внаслідок падіння вертольота МВС у Броварах загинуло керівництво МВС. Це міністр, перший заступник міністра і державний секретар. 

Наразі відомо про 18 загиблих, у тому числі трьох дітей. Також відомо про 29 поранених, серед яких – 15 дітей. 

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